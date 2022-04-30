Филиппу Киркорову исполнилось 55 лет. Как изменился артист за это время?

30 апреля – именно в этот последний день второго месяца весны родился знаменитый эстрадный певец Филипп Киркоров. Ему исполнилось 55 лет. В этой статье мы постараемся вспомнить о самых значимых событиях знаменитости.

Фото: instagram.com/fkirkorov

Родился Филипп в Варне (город в Болгарии). Никто не сомневался, что мальчик свяжет свою жизнь с музыкой. Ведь он появился на свет в семье артистов. Именно поэтому уже с первого класса Киркоров обучался игре на фортепиано и гитаре. С этого и начался его путь в музыкальный мир.

Фото: instagram.com/fkirkorov

Дебютировал как сольный артист Филипп в 1990-х годах в Санкт Петербурге. Первой популярной композицией у певца стала «Небо и земля», за исполнение которой он выиграл Гран-при на фестивале «Шлягер-90». После этого каждая его песня пользовалась огромным успехом. Поэтому уже в начале 2000-х годов вышел его первый диск «Незнакомка». Тогда буквально все слушали знаменитую песню артиста «Зайка моя!».

Фото: instagram.com/fkirkorov

В 1997 году Филипп Киркоров участвовал в «Евровидении», где занял 17 место. После этого другие знаменитые артисты (например, Сергей Лазарев и Наталья Гордиенко) обращались к нему за помощью перед выступлением в этом музыкальном конкурсе. Популярность певца продолжала расти, а билеты на его концерт раскупались с молниеносной скоростью.

Фото: instagram.com/fkirkorov

В 2011 году эстрадный артист обрадовал публику новым альбомом «ДруGOY», который удостоился премии «Муз-ТВ». Но через несколько лет Киркоров решил сменить образ, сделав его более эпатажным, и записал песню «Цвет настроения синий». В таком амплуа он предстаёт и перед современной публикой, активно транслируя свою жизнь в социальных сетях.

Фото: instagram.com/fkirkorov

В своём Instagram Филипп опубликовал видео, где показал, какой сюрприз ему приготовили дети в честь дня рождения. Этот пост собрал большое количество комментариев, в том числе и от знаменитостей. Артисту пожелали успехов в карьере и поблагодарили за его творчество, которое сопровождает уже десятилетиями.

Фото: instagram.com/fkirkorov