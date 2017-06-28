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Правильный фитнес: как не навредить здоровью, чем полезны кардионагрузки и почему важно следить за питанием?

28 июня 2017 08:09
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Открывается множество хорошо оборудованных спортивных залов. Есть категория людей, так называемая, «тренер из ниоткуда». Как определить, где «самоучка», а где – на самом деле – хороший тренер.

Владимир Ван-Ли, тренер, мастер спорта по бодибилдингу:
Сейчас эта проблема стоит очень остро. У нас очень много курсов тренеров. Есть курсы, которые даже двухдневные,  и ты уже сертифицированный тренер. Надо, конечно, какую-то информацию узнавать о тренере. О его достижениях и о том, какой у него опыт и стаж.

Я видел школу тренеров, где люди приходят «с нуля». Он не был в школе тренеров, он не был в зале, вообще ничего не знает, и вот он уже учится на тренера и школа не несёт ответственности за то, как этот человек будет дальше работать.

Нужно ли знать своё состояние здоровья, чтобы тренер смог составить план тренировки?

Дмитрий Некрасов, врач-хирург:
Несомненно, нужно обследоваться человеку, который старается как-то себя изменить. Заняться серьёзной подготовкой. Потому что это – большая нагрузка, прежде всего, на сердечно-сосудистую систему, на опорно-двигательный аппарат. Это всё – желательно проверить и внимательно следить за состоянием своего здоровья после первой тренировки, после пятой.

Полная версия интервью – в видеоматериале телеканала СТВ.

# общество # Консультация врача # Фотофакт # Фитнес # Владимир Ван-Ли # Дмитрий Некрасов

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