Правильный фитнес: как не навредить здоровью, чем полезны кардионагрузки и почему важно следить за питанием?

Открывается множество хорошо оборудованных спортивных залов. Есть категория людей, так называемая, «тренер из ниоткуда». Как определить, где «самоучка», а где – на самом деле – хороший тренер.

Владимир Ван-Ли, тренер, мастер спорта по бодибилдингу:

Сейчас эта проблема стоит очень остро. У нас очень много курсов тренеров. Есть курсы, которые даже двухдневные, и ты уже сертифицированный тренер. Надо, конечно, какую-то информацию узнавать о тренере. О его достижениях и о том, какой у него опыт и стаж.

Я видел школу тренеров, где люди приходят «с нуля». Он не был в школе тренеров, он не был в зале, вообще ничего не знает, и вот он уже учится на тренера и школа не несёт ответственности за то, как этот человек будет дальше работать.

Нужно ли знать своё состояние здоровья, чтобы тренер смог составить план тренировки?

Дмитрий Некрасов, врач-хирург:

Несомненно, нужно обследоваться человеку, который старается как-то себя изменить. Заняться серьёзной подготовкой. Потому что это – большая нагрузка, прежде всего, на сердечно-сосудистую систему, на опорно-двигательный аппарат. Это всё – желательно проверить и внимательно следить за состоянием своего здоровья после первой тренировки, после пятой.

Полная версия интервью – в видеоматериале телеканала СТВ.