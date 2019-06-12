Это то, что должен увидеть каждый! Танцующий мультимедийный фонтан появился возле Национальной библиотеки

Любая девушка будет рада провести здесь первое свидание, любой парень здесь может устроить шумный праздник для друзей – но чаще всего сюда приходят всей семьёй. Красивый и необычный, яркий и незабываемый, то, от чего просто захватывает дух, и чего в Беларуси раньше мы не видели – это всё «Дана Танец».

Струи воды взмывают к небу под динамичную музыку, их на лету подхватывают лучи лазерных установок – так получается настоящее искусство. Даже если просто проходите мимо в нескольких кварталах от многофункционального комплекса «Маяк Минска» – вы точно услышите и увидите «Дана Танец». Каждый вечер здесь, у арки, пожалуй, самого известного дома столицы – «Микеланджело» – собираются те, кто каждый день готов дарить себе яркие эмоции.

Эта площадь, которая тоже названа «Дана Танец», становится местом притяжения всех горожан и гостей Минска. Конечно, на невероятный фонтан и Национальную библиотеку самый красивый вид – из окон «Микеланджело», квартиры в котором, уже можно купить. Но ведь рядом ещё и уникальный бульвар Пикассо, самая красивая пешеходная улица города. Вечерний променад стал модным в Минске, а в нём самым модным становится новое для Беларуси городское пространство в сердце «Маяка Минска».

Прогуляться по бульвару и окунуться в его неповторимую атмосферу можно в любое время. Но компания «Дана Холдингс» особо приглашает в гости именно вечером: фонтан начинает танцевать ровно в восемь. И до 22:45 – музыкальное шоу и световой спектакль. Поверьте, это то, что завораживает каждый раз!