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Это надо видеть: фотограф случайно переснял легендарные обои Windows

08 июля 2016 11:18
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Фотограф Чан Ху создал копию «Безмятежности» – пейзажа, который стал популярной заставкой для операционной системы Microsoft. 

Невероятной красоты снимок Чан Ху разместил на своей странице в Instagram. Фотография заинтересовала издание TJournal.

Как рассказал фотограф, легендарный снимок он сделал совершенно случайно.

Это надо видеть: фотограф случайно переснял легендарные обои Windows-1


«Безмятежность» Чана Ху

Путешествуя на автомобиле по Америке, он не мог пройти мимо невероятных сочных холмов.

Чан Ху:
Я увидел эту сцену, и еще до того, как среагировать на увиденное, я ударил по тормозам. Я решил, что сначала сниму это, а о машине позабочусь позже.

Пользователи соцсетей сошлись во мнении: кадр действительно похож на снимок «Безмятежность», автор которого фотограф Чарльз О’Риэр.

Это надо видеть: фотограф случайно переснял легендарные обои Windows-4


Чарльз О’Риэр и его «Безмятежность»

Фото сделано в 1996 году и использовалось в качестве стандартных обоев темы оформления Luna в Windows XP. В первой декаде 21 века эта фотография считалась самой просматриваемой в мире.

Любопытно и то, что переснять знаменитую «Безмятежность» на том же месте, где она когда-то была сделана, уже не представляется возможным. Долина Напа полностью покрыта виноградниками.

# Фотофакт # калейдоскоп # Фотография # Чан Ху

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