Это надо видеть: фотограф случайно переснял легендарные обои Windows
Фотограф Чан Ху создал копию «Безмятежности» – пейзажа, который стал популярной заставкой для операционной системы Microsoft.
Невероятной красоты снимок Чан Ху разместил на своей странице в Instagram. Фотография заинтересовала издание TJournal.
Как рассказал фотограф, легендарный снимок он сделал совершенно случайно.
Путешествуя на автомобиле по Америке, он не мог пройти мимо невероятных сочных холмов.
Чан Ху:
Я увидел эту сцену, и еще до того, как среагировать на увиденное, я ударил по тормозам. Я решил, что сначала сниму это, а о машине позабочусь позже.
Пользователи соцсетей сошлись во мнении: кадр действительно похож на снимок «Безмятежность», автор которого фотограф Чарльз О’Риэр.
Чарльз О’Риэр и его «Безмятежность»
Фото сделано в 1996 году и использовалось в качестве стандартных обоев темы оформления Luna в Windows XP. В первой декаде 21 века эта фотография считалась самой просматриваемой в мире.
Любопытно и то, что переснять знаменитую «Безмятежность» на том же месте, где она когда-то была сделана, уже не представляется возможным. Долина Напа полностью покрыта виноградниками.