Это надо видеть: фотограф случайно переснял легендарные обои Windows

Невероятной красоты снимок Чан Ху разместил на своей странице в Instagram. Фотография заинтересовала издание TJournal.

Фотограф Чан Ху создал копию «Безмятежности» – пейзажа, который стал популярной заставкой для операционной системы Microsoft.

Путешествуя на автомобиле по Америке, он не мог пройти мимо невероятных сочных холмов.

Чан Ху:

Я увидел эту сцену, и еще до того, как среагировать на увиденное, я ударил по тормозам. Я решил, что сначала сниму это, а о машине позабочусь позже.

Пользователи соцсетей сошлись во мнении: кадр действительно похож на снимок «Безмятежность», автор которого фотограф Чарльз О’Риэр.