«Это как стресс, который всё время увеличивается». Что делать, если у вас эмоциональное выгорание

5 часов на сон, перекус на ходу и работа нон-стоп. Такой график, возможно, приведет к успеху или карьерному росту, но, скорее всего, лишь к эмоциональному выгоранию. Разбираемся, почему даже любимая работа может надоесть и что с этим делать. Андрей Бутько, врач-психиатр, психотерапевт:

Признаки эмоционального выгорания – как субдепрессия. Вначале появляется раздражительность, утомляемость, потом постепенно приходят признаки снижения настроения, такие легкие, постепенно нарастающие. Это как стресс, который все время увеличивается.

Многозадачность, коммуникабельность, стрессоустойчивость – талантливые сотрудники всегда нужны руководству, однако работа и отношения в коллективе могут не приносить удовольствия. В таком случае ожидания превосходят реальность. Тогда и начинает накапливаться негатив и снижаться работоспособность. Андрей Бутько:

Потребности бывают как пирамида Маслоу, когда они хронически не удовлетворяются изо дня в день, то вопрос эмоционального выгорания – это только вопрос времени.

Влияние раннего детства на всю последующую жизнь человека учитывал еще Зигмунд Фрейд. Считается, если в первые годы жизни ребенок растет в полноценной гармоничной семье, то и жизнь у него, с большой вероятностью, сложится удачно. А если есть проблемы, то они еще долгое время будут давать о себе знать – в личных отношениях, самооценке, мышлении, страхах и работоспособности. Андрей Бутько:

Насколько в детстве было гармоничным воспитание, настолько человек, будучи взрослым, способен идти и выживать, развиваться в плохих условиях. И считается, что в выгорании стрессоустойчивость влияет на 70%, а то, что обеспечивает среда, – на 30%.

Перенасыщение профессией, систематический стресс и плохое настроение может заработать любой человек – уровень IQ или заработка никак на это не влияет. И тогда в состоянии субдепрессии начинает раздражать все – пробки на дорогах, пассажиры в метро, очередь в магазине, внешний вид и поведение окружающих.

Андрей Бутько:

В конечном итоге это будет депрессивное расстройство. Когда человек находится в хроническом стрессе, то какое-то время есть компенсация, потом наступает декомпенсация. Критически снизится работоспособность, человек в любом случае будет вынужден обратиться к специалисту.

Если точка невозврата достигнута и эмоциональное выгорание пришло, то необходим перерыв. Следует признать, что всего и сразу человек получить не может, ровно, как и работать без отдыха. Обратите внимание на режим сна – организму важно восполнять силы. Также полезен массаж, который снижает уровень гормона стресса – кортизола.

Андрей Бутько:

Работодателю полезно заглянуть в интернет, посмотреть на пирамиду Маслоу, по этой пирамиде посмотреть, какие условия было бы хорошо обеспечить. Человеку, который испытывает вот эти признаки выгорания, нужно обратиться к специалисту. Даже есть множество курсов, которые повышают стрессоустойчивость.