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«Это как стресс, который всё время увеличивается». Что делать, если у вас эмоциональное выгорание

30 октября 2020 09:00
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5 часов на сон, перекус на ходу и работа нон-стоп. Такой график, возможно, приведет к успеху или карьерному росту, но, скорее всего, лишь к эмоциональному выгоранию. Разбираемся, почему даже любимая работа может надоесть и что с этим делать. 

Андрей Бутько, врач-психиатр, психотерапевт:
Признаки эмоционального выгорания – как субдепрессия. Вначале появляется раздражительность, утомляемость, потом постепенно приходят признаки снижения настроения, такие легкие, постепенно нарастающие. Это как стресс, который все время увеличивается.

«Это как стресс, который всё время увеличивается». Что делать, если у вас эмоциональное выгорание -1

Многозадачность, коммуникабельность, стрессоустойчивость – талантливые сотрудники всегда нужны руководству, однако работа и отношения в коллективе могут не приносить удовольствия. В таком случае ожидания превосходят реальность. Тогда и начинает накапливаться негатив и снижаться работоспособность.

Андрей Бутько:
Потребности бывают как пирамида Маслоу, когда они хронически не удовлетворяются изо дня в день, то вопрос эмоционального выгорания – это только вопрос времени. 

«Это как стресс, который всё время увеличивается». Что делать, если у вас эмоциональное выгорание -4

Влияние раннего детства на всю последующую жизнь человека учитывал еще Зигмунд Фрейд. Считается, если в первые годы жизни ребенок растет в полноценной гармоничной семье, то и жизнь у него, с большой вероятностью, сложится удачно. А если есть проблемы, то они еще долгое время будут давать о себе знать – в личных отношениях, самооценке, мышлении, страхах и работоспособности.

Андрей Бутько:
Насколько в детстве было гармоничным воспитание, настолько человек, будучи взрослым, способен идти и выживать, развиваться в плохих условиях. И считается, что в выгорании стрессоустойчивость влияет на 70%, а то, что обеспечивает среда, – на 30%.

«Это как стресс, который всё время увеличивается». Что делать, если у вас эмоциональное выгорание -7

Перенасыщение профессией, систематический стресс и плохое настроение может заработать любой человек – уровень IQ или заработка никак на это не влияет. И тогда в состоянии субдепрессии начинает раздражать все – пробки на дорогах, пассажиры в метро, очередь в магазине, внешний вид и поведение окружающих.

«Это как стресс, который всё время увеличивается». Что делать, если у вас эмоциональное выгорание -10

Андрей Бутько:
В конечном итоге это будет депрессивное расстройство. Когда человек находится в хроническом стрессе, то какое-то время есть компенсация, потом наступает декомпенсация. Критически снизится работоспособность, человек в любом случае будет вынужден обратиться к специалисту.

«Это как стресс, который всё время увеличивается». Что делать, если у вас эмоциональное выгорание -13

Если точка невозврата достигнута и эмоциональное выгорание пришло, то необходим перерыв. Следует признать, что всего и сразу человек получить не может, ровно, как и работать без отдыха. Обратите внимание на режим сна – организму важно восполнять силы. Также полезен массаж, который снижает уровень гормона стресса – кортизола.

«Это как стресс, который всё время увеличивается». Что делать, если у вас эмоциональное выгорание -16

Андрей Бутько:
Работодателю полезно заглянуть в интернет, посмотреть на пирамиду Маслоу, по этой пирамиде посмотреть, какие условия было бы хорошо обеспечить. Человеку, который испытывает вот эти признаки выгорания, нужно обратиться к специалисту. Даже есть множество курсов, которые повышают стрессоустойчивость.

«Это как стресс, который всё время увеличивается». Что делать, если у вас эмоциональное выгорание -19

Медики, учителя, психотерапевты, психиатры, психологи, HR-работники помогающих профессий наиболее подвержены эмоциональному выгоранию. И чтобы эмоции на работе не были разрушительными, следует пройти курсы стрессоустойчивости и вовремя дать организму отдохнуть.

# Психология # калейдоскоп # Андрей Бутько # Диана Лещенко # Фотофакт # Здоровье

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