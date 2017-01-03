Супруги из Техаса обвинили Apple в гибели их 5-летней дочки

Новости США. Супруги из Техаса обвинили компанию Apple в смерти их пятилетней дочери.

Джеймс и Бетани Модизетт вместе с двумя детьми ехали на автомобиле по трассе. За несколько сотен метров глава семейства, находившийся за рулем, заметил полицейских. Дорогу перекрыли для проведения спецоперации.

Находившийся сзади водитель не увидел этого, так как во время вождения разговаривал через приложение FaceTime, разработанное Apple, и на большой скорости врезался в автомобиль семьи Модизетт. В этой аварии пострадали мистер и миссис Модизетт и их младшая дочь. Старшую девочку спасти не удалось.

Как сообщает телеканал ABC, чета Модизетт подала в суд Калифорнии на Apple в конце декабря прошлого года.

Семья обвинила корпорацию в том, что она не установила на свои устройства безопасную конфигурацию приложения, которая блокировала бы их при использовании на высоких скоростях, и предупреждала их владельцев об опасности.