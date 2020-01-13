Есть хотя бы одна незнакомая песня? Показываем пять лучших клипов Григория Лепса

Как часто вы слушаете композиции российского певца Григория Лепса? Наверное, не слишком редко. Быть может, вам часто доводится слышать песни артиста за стеной у соседей?

Наступил 2020 год, и мы вспомнили, что песня «Рюмка водки на столе» стала лидером московских караоке в новогоднюю ночь, которая начинала 2019 год. Эту композицию исполняли в четыре раза чаще, чем её ближайшую преследовательницу.

Почему бы не составить топ-5 песен Григория Викторовича? Интересно, хоть одну из них вы не слышали? Проверьте себя.

«Натали»

Эта песня стала одной из первых, принесших артисту популярность. Также первый клип Лепса был снят на эту композицию. Кроме того, для певца, возможно, эта песня стала границей между старой и новой жизнью. Вскоре после выхода «Натали» Григорий Викторович перенёс операцию и завязал с вредными привычками.