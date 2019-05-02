Эксклюзивные сувениры и поездка на крупное спортивное мероприятие: как отблагодарят волонтёров II Европейских игр

Волонтёрство – это безвозмездная работа. Как будут поощрять волонтёров, которые будут работать на II Европейских играх, рассказали в программе «Большой город».

Надежда Анисовец, начальник управления по работе с волонтёрами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

Раскрою маленькую тайну. Для наших волонтёров, которые будут участвовать на II Европейских играх, будет один очень серьёзный стимул.

Мы договорились с одним крупным спортивным мероприятием о такой же программе обмена, которая у нас была с оргкомитетом чемпионата мира по футболу, и 20 лучших волонтёров по итогам Европейских игр поедут на одно очень крупное и интересное спортивное мероприятие. Об этом ещё никто не знает.

Плюс ещё сувенирная продукция, которая разрабатывается для волонтёров, она специальная, её нельзя будет нигде купить, она уникальная. Мы сделаем им хорошее афтепати, чтобы такая финальная точка и ощущение того, что все мы это сделали.