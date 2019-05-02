Учёные назвали лучшее время для физических упражнений

Новости Израиля. Группа учёных из научно-исследовательского Института Вейцмана пришла к выводу, что тренироваться лучше по вечерам.

Как сообщает Medical Xpress, исследователи провели эксперименты сначала с мышами, а затем – с людьми. Учёные хотели выяснить, в какое время суток достигается максимальный эффект от упражнений.

Какую опасность несёт в себе высокий пульс?

Мышей помещали на беговые дорожки и наблюдали, в какое время дня грызуны были активнее. Также исследовалась реакция организма на нагрузки. Вскоре стало понятно, что лучший результат мыши показывают ближе к концу своего активного периода (вечеру дня для мыши) – примерно на 50% лучше, чем в утреннее время. В вечернее время организм подопытных вырабатывал больше энергии и активнее сжигал жир.