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Учёные назвали лучшее время для физических упражнений

02 мая 2019 11:47
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Новости Израиля. Группа учёных из научно-исследовательского Института Вейцмана пришла к выводу, что тренироваться лучше по вечерам.  

Как сообщает Medical Xpress, исследователи провели эксперименты сначала с мышами, а затем – с людьми. Учёные хотели выяснить, в какое время суток достигается максимальный эффект от упражнений.  

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Мышей помещали на беговые дорожки и наблюдали, в какое время дня грызуны были активнее. Также исследовалась реакция организма на нагрузки. Вскоре стало понятно, что лучший результат мыши показывают ближе к концу своего активного периода (вечеру дня для мыши) – примерно на 50% лучше, чем в утреннее время. В вечернее время организм подопытных вырабатывал больше энергии и активнее сжигал жир.  

Учёные назвали лучшее время для физических упражнений-1

После этого учёные решили проверить свои выводы на людях. Дюжину добровольцев подвергли аналогичным исследованиям. Выяснилось, что по вечерам люди потребляют меньше кислорода, что делает тренировки эффективнее.  

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Один из авторов исследования отметил, что на физиологию и обмен веществ любых светочувствительных организмов оказывают влияние циркадные ритмы. Отсюда и разница в эффективности тренировок в зависимости от времени суток.  

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как циркадные ритмы помогают с похудением.  

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# Ученые # калейдоскоп

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