«Я живу в Америке, но я белорус, есть где жить, берите меня». Из каких стран будут волонтёры II Европейских игр

Много ли иностранцев будет среди волонтёров II Европейских игр, рассказали в программе «Большой город».

Надежда Анисовец, начальник управления по работе с волонтерами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

Будет 300 иностранцев. К нам приедут около 100 ребят из Российской Федерации. У нас будет очень много ребят из США, это люди, которые уехали когда-то на постоянное место жительства. Один из них писал: «Здравствуйте, я носитель двух языков, я живу в Америке, но я белорус, есть где жить, берите меня. Я уже взял билеты, я знал, что вы меня возьмёте». Такие у нас тоже были ребята.