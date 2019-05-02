«Ей 81 и она из Великобритании». Волонтёры почтенного возраста будут работать на II Европейских играх

Среди желающих стать волонтёром II Европейских игр были люди почтенного возраста. Сколько лет самому возрастному, рассказали в программе «Большой город».

Надежда Анисовец, начальник управления по работе с волонтёрами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

Ей 81 год. Это дама из Великобритании, она заявилась на работу в управление коммуникацией. С года моего рождения, а я родилась в 1984, она не пропустила ни одних Олимпийских игр.

Следующий «серебряный волонтёр» – это из России, он будет помогать в допинг-контроле.

И когда смотришь анкету таких волонтёров, там не хватает места для того, чтобы упомянуть все чины и регалии. Они прикрепляют свои благодарности, благодарственные письма, рекомендации с места работы. Ну, как не взять такого человека?