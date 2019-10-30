Его блеск ослепляет. Потерявшему клык тигру вставили золотой зуб

Дикая природа – суровое место, где каждое животное борется за возможность быть сильнейшим и обеспечить себя потомством. Там всегда находятся победители и проигравшие.

Недавно один из пользователей Reddit под ником Here-For-The-Comment рассказал о везучем тигре. Этот зверь в результате несчастного случая потерял клык, однако вместо него животному вставили золотой.

Теперь тигр сможет вселять страх в сердца противников, просто приоткрывая пасть и показывая сверкающий золотой клык.