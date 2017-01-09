Драка с ковром в Минске: у ролика почти миллион просмотров за три дня

Новости Беларуси. В Сети набирает популярность видео, героем которого стал минчанин, выбивающий ковер. Дело житейское, вот только вместо того, чтобы очищать ковер от пыли, мужчина стал отрабатывать на нем элементы боевых искусств.



Ролик под названием «Когда твой худший враг – это ковер», опубликованный на YouTube 6 января, уже посмотрели более 977 тысяч раз. «Иногда ковер пытается дать сдачи», – шутят пользователи.



Думал ли молодой человек, что, выйдя с ковром на улицу морозным январским днем, станет звездой Интернета, остается только догадываться.

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