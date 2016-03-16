В Германии представили роботов, которые могут научить танцевать и помочь с изучением иностранных языков

Новости Германии. В немецком Ганновере проходит крупнейшая выставка по информационным технологиям. Экспозиция разделена на тематические блоки по разным сферам: телекоммуникаций, Интернета, потребительской электроники.

Среди представленных продуктов есть роботы, которые могут научить танцевать и помочь с изучением иностранных языков. Интересная разработка – чип-имплант для человека. К примеру, он позволят проходить через электронные КПП одним касанием руки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.