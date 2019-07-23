Внутри было 273 кг наркотиков: фургон с опасным грузом врезался в полицейскую машину в Австралии

Новости Австралии. Фургон с крупной партией наркотиков протаранил полицейскую машину в Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел на окраине Сиднея.

Водитель не справился с управлением и большегруз въехал в припаркованную у полицейского участка патрульную машину. Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия, однако уже через час его задержали. При обыске фургона полицейские обнаружили более 273 килограммов метамфетамина. На местном черном рынке стоимость этой партии могла бы составить 140 миллионов долларов. Арестованному жителю Сиднея предъявлены обвинения.