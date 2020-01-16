Мама с младенцем пришла в зоопарк. Её поразила реакция обезьяны на ребёнка

Женщина с ребенком была растрогана неожиданным поведением орангутанга в зоопарке. По информации The Mirror, британка встретилась с приматом в зоопарке Шенбрунн в Австрии. 30-летняя Джемма Коупленд посетила его во время отпуска в Вене вместе со своим 4-месячным сыном и мужем Шейном. Когда семья оказалась возле вольера с обезьянами, женщина вспомнила, что пришло время покормить ребенка. Для этого Джемма присела у стекла и заметила, что самка орангутанга пристально наблюдает за ними, целуя и гладя рукой стекло. Мама оставила детей одних в комнате на пару минут, но затем увидела странные (и даже страшные) вещи

Шейну удалось снять эту трогательную встречу на свой телефон. Джемма призналась, что она была тронута неожиданным проявлением сопереживания животного. Джемма Коупленд:

Я безумно люблю путешествия и животных. Когда мы бронировали билет на самолет в Вену, я обратила внимание, что там находится старейший зоопарк в мире. Во время его посещения мы почти забыли посмотреть на орангутангов, но вспомнив, направились к вольеру. Мы сперва не увидели животных в вольере и уже были готовы уйти домой, как они вышли к нам. Держа сына на руках, я присела, чтобы он мог рассмотреть орангутанга, который был буквально в двух метрах от нас. Я старалась не спугнуть животное, чтобы мы могли сделать совместную фотографию. Самка орангутанга подошла с куском ткани к стеклу и устроилась на ней поближе к нам.

Она смотрела мне прямо в глаза, а затем начала поглаживать рукой стекло, словно пытаясь дотянуться до моего сына. Я была в восторге от этого прекрасного существа. Уже пришла пора кормить ребенка и, поскольку я никому не мешала, решила покормить его рядом с вольером. От реакции самки орангутанга у меня перехватило дыхание: она продолжала внимательно следить за нами – переводила взгляд то на меня, то на малыша. Она просидела около получаса рядом со мной, не переставая поглаживать стекло, словно пытаясь оказать поддержку и защитить меня. Я была абсолютно потрясена, даже собралась толпа людей, которым было интересно посмотреть на происходящее – люди наблюдали за нами уважительно, не шумя. Это было настолько прекрасно, что мне не хотелось уходить – я понимала, что произошло что-то невероятное и не могла сдержать слез из-за этого. Маленькая героиня. 4-летняя девочка не растерялась и спасла жизнь матери