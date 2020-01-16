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Мама с младенцем пришла в зоопарк. Её поразила реакция обезьяны на ребёнка

16 января 2020 11:46
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Женщина с ребенком была растрогана неожиданным поведением орангутанга в зоопарке. 

По информации The Mirror, британка встретилась с приматом в зоопарке Шенбрунн в Австрии. 30-летняя Джемма Коупленд посетила его во время отпуска в Вене вместе со своим 4-месячным сыном и мужем Шейном.  

Когда семья оказалась возле вольера с обезьянами, женщина вспомнила, что пришло время покормить ребенка. Для этого Джемма присела у стекла и заметила, что самка орангутанга пристально наблюдает за ними, целуя и гладя рукой стекло.  

Мама оставила детей одних в комнате на пару минут, но затем увидела странные (и даже страшные) вещи  

Мама с младенцем пришла в зоопарк. Её поразила реакция обезьяны на ребёнка-1

Шейну удалось снять эту трогательную встречу на свой телефон. Джемма призналась, что она была тронута неожиданным проявлением сопереживания животного.  

Джемма Коупленд:
Я безумно люблю путешествия и животных. Когда мы бронировали билет на самолет в Вену, я обратила внимание, что там находится старейший зоопарк в мире. Во время его посещения мы почти забыли посмотреть на орангутангов, но вспомнив, направились к вольеру.    

Мы сперва не увидели животных в вольере и уже были готовы уйти домой, как они вышли к нам. Держа сына на руках, я присела, чтобы он мог рассмотреть орангутанга, который был буквально в двух метрах от нас. Я старалась не спугнуть животное, чтобы мы могли сделать совместную фотографию. Самка орангутанга подошла с куском ткани к стеклу и устроилась на ней поближе к нам.     

Мама с младенцем пришла в зоопарк. Её поразила реакция обезьяны на ребёнка-4

Она смотрела мне прямо в глаза, а затем начала поглаживать рукой стекло, словно пытаясь дотянуться до моего сына. Я была в восторге от этого прекрасного существа.   

Уже пришла пора кормить ребенка и, поскольку я никому не мешала, решила покормить его рядом с вольером. От реакции самки орангутанга у меня перехватило дыхание: она продолжала внимательно следить за нами – переводила взгляд то на меня, то на малыша.  

Она просидела около получаса рядом со мной, не переставая поглаживать стекло, словно пытаясь оказать поддержку и защитить меня. Я была абсолютно потрясена, даже собралась толпа людей, которым было интересно посмотреть на происходящее – люди наблюдали за нами уважительно, не шумя. Это было настолько прекрасно, что мне не хотелось уходить – я понимала, что произошло что-то невероятное и не могла сдержать слез из-за этого.  

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Мама с младенцем пришла в зоопарк. Её поразила реакция обезьяны на ребёнка-7

Молодая мама поделилась видеозаписью встречи в Facebook. Ролик стал вирусным, собрал миллионы просмотров, множество лайков и репостов. Джемма выяснила, что самку орангутанга зовут Сол и до встречи с женщиной у нее случилась трагедия – на свет появился мертворожденный детеныш.  

«Я покидала зоопарк с разбитым сердцем, это невероятно, что ролик стал вирусным – даже моя бабушка, которую не так уж и легко растрогать, расплакалась.  

Случившееся казалось нереальным. Мы хоть и относимся к разным видам, но были объединены в тот миг – это одно из тех событий, которое бывает лишь раз в жизни, но остается с тобой навсегда».  

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# Дети и животные # калейдоскоп

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