Девушка победила на кулинарном конкурсе. Но случайно забыла, что для этого надо готовить
Участница кулинарного конкурса Мегги Веспа заняла первое место, забыв о том, что для него надо готовить.
Об этом девушка рассказала в Twitter.
Мегги согласилась принять участие в кулинарном конкурсе – для него нужно было приготовить чили. Претенденты должны были представить свое блюдо, попробовать стряпню конкурентов и определить победителя.
Фото: twitter.com/Maggie_Vespa
Ко дню, на который был намечен конкурс, девушка забыла приготовить чили. Поэтому она решила выкрутиться из ситуации – пошла в супермаркет и нашла готовое блюдо в банке. Их было куплено шесть штук.
«Важно знать: я не очень хороший повар. У меня в арсенале несколько впечатляющих блюд, но это все».
В итоге девушка вылила содержимое банок в чашу мультиварки, а утром соврала, что приготовила все сама.
Фото: twitter.com/Maggie_Vespa
Все шло по плану. Но вскоре чили Мегги начали называть самым вкусным на конкурсе, спрашивать рецепт и активно голосовать за него.
К слову, о хитрости девушки знали всего несколько человек, среди которых ее коллега по имени Джон. В какой-то момент он увидел, что его блюдо никто не хвалит, хотя он весь вечер старался, чтобы все получилось идеально. В итоге парень решил открыть все карты.
Фото: twitter.com/Maggie_Vespa
«Что сделал Джон? Он разоблачил мое мошенничество. Громко. Зло. Под маской справедливости. Он даже сделал саркастический сертификат «победитель в приготовлении чили» и положил его возле моего стола».
Соперники были разочарованы случившимся. Но Мегги написала честную историю в соцсетях и сотни человек поддержали ее.
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