Девушка победила на кулинарном конкурсе. Но случайно забыла, что для этого надо готовить

Участница кулинарного конкурса Мегги Веспа заняла первое место, забыв о том, что для него надо готовить. Об этом девушка рассказала в Twitter. Мегги согласилась принять участие в кулинарном конкурсе – для него нужно было приготовить чили. Претенденты должны были представить свое блюдо, попробовать стряпню конкурентов и определить победителя.

Фото: twitter.com/Maggie_Vespa

Ко дню, на который был намечен конкурс, девушка забыла приготовить чили. Поэтому она решила выкрутиться из ситуации – пошла в супермаркет и нашла готовое блюдо в банке. Их было куплено шесть штук. «Важно знать: я не очень хороший повар. У меня в арсенале несколько впечатляющих блюд, но это все». В итоге девушка вылила содержимое банок в чашу мультиварки, а утром соврала, что приготовила все сама.

Фото: twitter.com/Maggie_Vespa

Все шло по плану. Но вскоре чили Мегги начали называть самым вкусным на конкурсе, спрашивать рецепт и активно голосовать за него. К слову, о хитрости девушки знали всего несколько человек, среди которых ее коллега по имени Джон. В какой-то момент он увидел, что его блюдо никто не хвалит, хотя он весь вечер старался, чтобы все получилось идеально. В итоге парень решил открыть все карты.

Фото: twitter.com/Maggie_Vespa