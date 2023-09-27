Всемирный день туризма отмечают 27 сентября. Вот чем ещё известна эта дата

Сегодня, 27 сентября, Всемирный день туризма, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником, выбравшись из будничной суеты на берег речки, в лес, в другой город или другую страну.
Сегодня, 27 сентября, Всемирный день туризма, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником, выбравшись из будничной суеты на берег речки, в лес, в другой город или другую страну.
И, конечно же, это праздник тех, кто непосредственно занят в сфере туристического бизнеса: сотрудников туристических компаний, музейных работников, руководителей и персонала гостиничных комплексов – всех, кто профессионально обеспечивает комфортный и безопасный отдых.
Этот день напоминает о важности международного туризма в содействии лучшему взаимопониманию между народами, повышению осведомленности о богатом наследии различных цивилизаций и к лучшему пониманию ценностей разных культур, а в целом способствует укреплению мира на планете.
Подробности в видеоматериале.