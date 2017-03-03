Прямой эфир

В Беларуси снимут первый национальный фильм ужасов «Упыри»

03 марта 2017 10:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Несколько независимых отечественных продюсеров решили объединить силы и снять белорусский молодежный хоррор «Упыри».

В Беларуси снимут первый национальный фильм ужасов «Упыри»-1

Фото: crowd

Производством фильма займется молодая компания «Наше кино». Режиссером проекта назначен клипмейкер Макс Сирый. Он же напишет сценарий вместе с продюсерами картины Сергеем Якубовским и Андреем Курейчиком.

Сюжет будущего фильма до смешного прост:  группа молодых людей случайно оказывается ночью там, где их быть не должно. А так как действие происходит в Купальскую ночь, мистика и монстры не заставят себя долго ждать. 

В Беларуси снимут первый национальный фильм ужасов «Упыри»-4

Андрей Курейчик. Фото: Дарья Бурякина

События картины будут развиваться на «белорусских Мальдивах» − солигорских меловых карьерах. Фильм может стать хорошей рекламой для места, вокруг которого и так ходит много историй и легенд.

В Беларуси снимут первый национальный фильм ужасов «Упыри»-7

Первый вариант постера. Фото: tut.by

Создатели планируют уложиться в бюджет, не превышающий 50 тысяч евро. Курейчик отмечает, что на фильм не будут потрачены государственные деньги, т.к. их проект полностью коммерческий. 

Сейчас полным ходом идет поиск актеров на главные роли. С созданием фильма авторы решили не тянуть – съемки пройдут в начале лета, а на большие экраны картина выйдет уже осенью этого года.

# Звезды # Фотофакт # Белорусские актеры # калейдоскоп # Кино # Андрей Курейчик # Макс Сирый # Сергей Якубовский

Другие новости рубрики

Все новости
Ученые напечатали на 3D-принтере настоящую человеческую кожу
03 марта 2017 10:44

Ученые напечатали на 3D-принтере настоящую человеческую кожу

Об алкотестерах и глюкометрах можно забыть. Японские ученые напечатали электронные татуировки на обычном принтере
02 марта 2017 19:58

Об алкотестерах и глюкометрах можно забыть. Японские ученые напечатали электронные татуировки на обычном принтере

Бабушка станцевала на сотом дне рождения и стала звездой интернета
02 марта 2017 18:30

Бабушка станцевала на сотом дне рождения и стала звездой интернета