Мужчина признался девушке в вечной любви, но вызвал у неё лишь смех. Наверное, сопровождать записку едой не следовало

Мужчина решил воспользоваться известным принципом и завоевать сердце девушки через её желудок. Только вот угощение оказалось странноватым. Как сообщает The Sun, утром 20 марта 25-летняя Эллеанор Холланд из британского города Ланкашир обнаружила на пороге своего дома записку на белом листе бумаги со словами «Я всегда буду любить тебя». К записке прилагались две сосиски для хот-догов.

Фото: Kennedy News

Немного посмеявшись, Эллеанор объяснила своему 32-летнему парню Адаму Гринуэю, что понятия не имеет, кто может быть автором послания. Мужчина не стал ревновать и тоже посмеялся.

Фото: Kennedy News

Пусть Холланд и не восприняла записку всерьёз, она всё же была польщена таким вниманием, поэтому на своей странице в Facebook написала, что есть ещё в мире настоящие романтики. Британка посоветовала ухажёру, когда он попробует заинтересовать другую девушку, вместо сосисок положить билеты, например, на самолёт и не забыть оставить свой номер телефона, чтобы с парнем можно было связаться.

Фото: Kennedy News

К сожалению для таинственного мужчины, Эллеанор выбросила сосиски. Сначала она собиралась отдать их своей собаке, но потом подумала, что угощение может быть отравлено, поэтому на всякий случай избавилась от него.

Фото: Kennedy News

Инцидент повеселил и соседей Холланд. Сначала одна из соседок забеспокоилась, что неизвестный может оказаться человеком со злым умыслом, но Эллеанор успокоила её, заверив, что вряд ли кто-то плохой стал бы так поступать. Поэтому теперь эта история стала забавной байкой и поводом для шуток.

Фото: Kennedy News