Мужчина признался девушке в вечной любви, но вызвал у неё лишь смех. Наверное, сопровождать записку едой не следовало
Мужчина решил воспользоваться известным принципом и завоевать сердце девушки через её желудок. Только вот угощение оказалось странноватым.
Как сообщает The Sun, утром 20 марта 25-летняя Эллеанор Холланд из британского города Ланкашир обнаружила на пороге своего дома записку на белом листе бумаги со словами «Я всегда буду любить тебя». К записке прилагались две сосиски для хот-догов.
Немного посмеявшись, Эллеанор объяснила своему 32-летнему парню Адаму Гринуэю, что понятия не имеет, кто может быть автором послания. Мужчина не стал ревновать и тоже посмеялся.
Пусть Холланд и не восприняла записку всерьёз, она всё же была польщена таким вниманием, поэтому на своей странице в Facebook написала, что есть ещё в мире настоящие романтики. Британка посоветовала ухажёру, когда он попробует заинтересовать другую девушку, вместо сосисок положить билеты, например, на самолёт и не забыть оставить свой номер телефона, чтобы с парнем можно было связаться.
К сожалению для таинственного мужчины, Эллеанор выбросила сосиски. Сначала она собиралась отдать их своей собаке, но потом подумала, что угощение может быть отравлено, поэтому на всякий случай избавилась от него.
Инцидент повеселил и соседей Холланд. Сначала одна из соседок забеспокоилась, что неизвестный может оказаться человеком со злым умыслом, но Эллеанор успокоила её, заверив, что вряд ли кто-то плохой стал бы так поступать. Поэтому теперь эта история стала забавной байкой и поводом для шуток.
А в другом случае парень получил подарок, который на самом деле был со злым умыслом. Родственники захотели подшутить над молодым человеком – здесь подробности.