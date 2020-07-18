Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию найдена погибшей

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. Предварительно, спортсменка покончила с собой. Она оставила записку со словом «Люблю».

Новости России. В ночь на 18 июля в Москве было обнаружено тело фигуристки Екатерины Александровской.

Александровская родилась 1 января 2000 года в Москве. Сначала Екатерина тренировалась выступать в одиночном катании, но с 2012 года перешла в парное. Весной 2016 года спортсменка принимала участие в состязаниях вместе с Харли Уиндзором.

В 2017 году пара победила на чемпионате мира среди юниоров, а также в юниорском финале Гран-при. В 2017 и 2019 годах спортсменка становилась чемпионкой Австралии.