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«Не всегда реагируют на поведение ребёнка одинаково». Говорим об особенностях семейного воспитания

14 декабря 2020 07:32
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Муж и жена – одна команда. В идеале их взгляды на устройство семьи должны совпадать, особенно когда дело касается воспитания потомства. Но, как показывает практика, зачастую оба родителя следуют по жизни, полагаясь на разные ориентиры.

Ольга Гома, детский и семейный психолог:  
Важно понимать, что не всегда родители реагируют на поведение ребенка одинаково, и здесь тоже не нужно стремиться к тому, чтобы мы всегда были одинаковыми, потому что ребенок видит разные реакции и это нормально. Папа на это поведение реагирует так, а мама – так. И когда он пойдет в социум, он тоже будет понимать, что на это поведение могут отреагировать по-разному.  

«Не всегда реагируют на поведение ребёнка одинаково». Говорим об особенностях семейного воспитания -1

Реакции разные, но методы одинаковые. Спорить при ребенке, на какой кружок ему ходить и какой язык изучать – недопустимо. Если вы не найдете точки соприкосновения, то у малыша так и не сформируется моральной опоры.  

Ольга Гома:   
Если вы пытаетесь нести супругу или супруге, что они не правы с позиции возвышаясь над ними, объясняя, что ты делаешь неправильно, ты делаешь плохо, то, конечно, это вызовет определенный протест с его стороны. Если мы будем коммуницировать через Я-сообщения, т. е. мне было бы приятно, чтобы в нашей семье не применялись физические наказания, то тогда это воспринимается совсем иначе. Более вероятно, что супруг вас услышит.  

«Не всегда реагируют на поведение ребёнка одинаково». Говорим об особенностях семейного воспитания -3

«Кнут и пряник» – излюбленный приемчик у родителей, который во многих случаях неверно интерпретируется и на практике часто выглядит так: один поощряет, второй наказывает. Но эта игра в «плохого и доброго полицейских» не всегда идет в плюс.  

Ольга Гома:  
Если, например, мама понимает, что она не может ввести ребенку какое-то правило, либо она понимает, что не может его наказать, то, конечно, она может это делегировать папе, который более строгий, у которого это получается лучше, но это не значит, что мама должна игнорировать это наказание.  

«Не всегда реагируют на поведение ребёнка одинаково». Говорим об особенностях семейного воспитания -5

«Преступление – наказание». Папа отругал, мама поддержала. Действуйте сообща. Вместе с тем, следует убедить провинившегося кроху, что несмотря на временные домашние санкции, вы все равно понимаете и разделяете его чувства. Помните, поддержка – не значит амнистия.   

Ольга Гома:  
Бывает такое, что родители перекладывают ответственность, т. е. например, иди спроси у папы, можно ли тебе погулять или нельзя. В таких случаях лучше сказать: «Сейчас мы с папой обсудим и вместе решим». Ребенок должен понимать, что в семье принимаются решения сообща.  

«Не всегда реагируют на поведение ребёнка одинаково». Говорим об особенностях семейного воспитания -7

Чтобы избежать острых углов в будущем, попробуйте еще на стадии планирования ребенка расставить все точки над і.  

Ольга Гома:    
Если ваш супруг не соглашается с применением каких-то ваших методов воспитания, то очень здорово показать это своим примером. Допустим, вы используете какую-то технику, он видит, что она работает, и, возможно, постепенно он тоже начнет ее применять.  

# Психология # Ольга Гома # Мария Кронда # Воспитание

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