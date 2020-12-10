Григорий Азарёнок рассказал, как пришёл на телевидение. И назвал свои любимые книги

Большинство привыкли видеть его на экране, лишь самые близкие знают о его пути в профессию и увлечениях. А ведь журналистику Григорий Азаренок выбрал неслучайно. Детство будущего корреспондента, впрочем, мало отличалось от детства его родственников: школа, друзья. Но лучшие воспоминания навевают каникулы в деревне у бабушки. Как Григорий Азаренок пришел на телевидение, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Григорий Азаренок, корреспондент:

У меня отец из деревни Рудня, Витебской области. Очень люблю те места, город Лепель. Прекрасная наша Беларусь, которую действительно стоит посмотреть, побывать во всех ее уголках. А так, мой родной город Минск, поэтому знаю его очень хорошо, очень прикипел к этому городу за всю жизнь, вряд ли когда-то поменяю место жительства.

Еще в школе он с головой ушел в гуманитарные науки, увлекался историей, зачитывался литературой. Оттого так много знает о родном городе. Об архитектуре мегаполиса Григорий, кажется, может рассказывать бесконечно. Григорий Азаренок:

Минск – это сочетание огромных, широких, красивых проспектов. И сохранение вот этих зеленых зон, парковых зон, мест отдыха, благоустройства их, создания новых. Это прекрасное сочетание города-сада, такого масштабного мегаполиса с местом для отдыха, для жизни, для души.

С профессией определился довольно быстро. Выбор был очевиден – решил продолжать дело отца. Уже в 9 классе наш герой точно знал, что поступать будет в Академию искусств на режиссуру кино и телевидения. А на четвертом курсе Григорий пришел в команду СТВ, где работает до сих пор. Эрудиция и широкий кругозор, уверен, обязательно должны быть в багаже у каждого журналиста.

Григорий Азаренок:

Я с самого детства очень сильно любил читать, смотреть кино. У меня просто отец кинорежиссер, поэтому с детства меня приобщал к книгам, к фильмам. Очень любил в футбол играть, как все. Самый любимый фильм «Александр Невский» 1938 года. Очень классный, с точки зрения режиссуры даже сейчас, тогда я пересматривал его по 7-8 раз в день.

Мы узнали топ лучших книг по версии нашего героя. Григорий Азаренок:

Человек, который хочет работать журналистом, быть ведущим на телевидении, должен читать все время и читать все, ему должен быть интересен телефонный справочник. Книгу, которую должен прочитать каждый, это Михаил Шолохов «Тихий Дон», роман нашего писателя Ивана Мележа «Люди на болоте», тогда можно понимать вообще нашу историю, наш народ.

Главным в любом деле Григорий считает любовь к своей работе. Очень важно заниматься тем, к чему действительно лежит душа. Григорий Азаренок:

Большой объем работы никогда не пугал. Надо понимать, что телевидение – это не с 9 до 6, это образ мыслей. Здесь можно и без выходных, здесь можно и круглые сутки. Родные и близкие могут не знать, когда ты придешь, придешь ли ты вообще сегодня, потому что происходят какие-то события, нужно на них оперативно ехать, освещать. Люди, которые приходят сюда, я уверен, они уже это сами понимают и готовы к этому. Поэтому какие могут быть трудности? Любовь все нивелирует.

Относиться ко всему проще и смотреть на мир с улыбкой – нехитрая философия, которая по плечу каждому. Даже если работа, пусть и любимая, порой подкидывает неожиданные сюрпризы. Григорий Азаренок:

Снимали мы на Крещение, спортивное плавание, я очень любил нырять. И самые вот такие забавные случаи все-таки были – это когда оператор говорил мне стендап переписать. Я его в тот момент хотел утащить к себе в воду, чтобы он замерз, потому что он говорил, что нужно переписать стендап, у него там что-то со звуком не получилось, мне надо было проплывать все это заново.

Главный плюс профессии, как считает сам герой, – общение. Каждый день несет в себе десятки новых знакомств. Умение найти подход к абсолютно разным людям и разговорить их – бесценный опыт для любого корреспондента. Григорий Азаренок:

Я объездил всю страну, работал на региональной программе. Общался и с бабушками в деревнях, которые просто кладезь настоящей мудрости, с музейными работниками, с сельскими участковыми, с библиотекарями, то есть с людьми абсолютно разных профессий: актеры, режиссеры, минская интеллигенция, столичные ученые и так далее. Это, конечно, уникальная возможность. Иногда просто каждый день благодаришь судьбу, что она подарила тебе шанс узнать этих людей, вдуматься в их мысли, в их чувства, ты живешь ритмом вместе со своей страной и народом, а это очень вдохновляет.

И все же на короткий срок пришлось отложить в сторону микрофон, вместо канонов журналистики освоить азы военные. Но даже находясь на службе в армии, Григорий Азаренок успевал находить для себя что-то новое в ежедневной рутине. Григорий Азаренок:

Побывать в большом коллективе людей разных возрастов, профессий, взглядов, темпераментов, характеров в одном помещении фактически на целый год, с решением общих задач, понять вообще структуру организации, понять, что можно делать столько, сколько ты от себя вообще никогда не ожидал. Вот это был такой важный и нужный опыт для меня как для работника телевидения. Самая такая приятная для меня награда – это когда меня внесли в книгу почета моей воинской части.

А будущим журналистам корреспондент дает нехитрый, но очень полезный совет. Григорий Азаренок:

Во-первых, надо много читать, интересоваться, читать все подряд – от журналов в парикмахерской до классической литературы. И второе – это работы много не бывает, поэтому чем больше ты работаешь, тем больше у тебя получится.