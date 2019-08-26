«Меньше пафоса, господа». Какие ещё советы давала королева афоризмов Фаина Раневская?

А вы знали, что у Фаины Раневской белорусские корни? (больше об этом читайте здесь ).

27 августа 1896 года на свет появилась актриса театра и кино Фаина Раневская. В большинстве фильмов артистке не доставались главные роли, за что она получила прозвище «Королева второго плана». Интереснее Раневской было выступать в театре, но и там она далеко не всегда была «первой скрипкой».

Кроме того Фаина Георгиевна знаменита не только своими ролями в фильмах, но и острыми цитатами. Многие из них уже стали анекдотами.

«– Вы по-прежнему молоды и прекрасно выглядите.

– Я не могу ответить вам таким же комплиментом!

– А вы бы, как и я, соврали!»

Фаина Раневская в совершенстве владела всеми жанрами, могла сыграть всё. В личной жизни было сложнее – она никогда не была замужем, у неё не было детей.