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«Меньше пафоса, господа». Какие ещё советы давала королева афоризмов Фаина Раневская?

26 августа 2019 16:01
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27 августа 1896 года на свет появилась актриса театра и кино Фаина Раневская. В большинстве фильмов артистке не доставались главные роли, за что она получила прозвище «Королева второго плана». Интереснее Раневской было выступать в театре, но и там она далеко не всегда была «первой скрипкой».

А вы знали, что у Фаины Раневской белорусские корни? (больше об этом читайте здесь).

«Меньше пафоса, господа». Какие ещё советы давала королева афоризмов Фаина Раневская?-1

Фото: instagram.com/theatre_pritiazhenie

Кроме того Фаина Георгиевна знаменита не только своими ролями в фильмах, но и острыми цитатами. Многие из них уже стали анекдотами.

«– Вы по-прежнему молоды и прекрасно выглядите.
– Я не могу ответить вам таким же комплиментом!
– А вы бы, как и я, соврали!»

Фаина Раневская в совершенстве владела всеми жанрами, могла сыграть всё. В личной жизни было сложнее – она никогда не была замужем, у неё не было детей.

Какой была судьба великой актрисы – здесь.

# Звезды # калейдоскоп # Фаина Раневская

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