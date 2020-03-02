«Чтобы цветы были небанальными». Правила по составлению букета на 8 марта

8 марта уже на подходе. Мы решили вам упростить задачу и пригласили специалиста, который расскажет, кому и какие цветы стоит преподнести в женский праздник.

«Больше натуральности». Как составить идеальный букет на праздник

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – флорист – Анастасия Иваш.

Есть ли какие-то правила по составлению букета на 8 марта?

Анастасия Иваш, флорист:

Я думаю, что мужчинам главное – вспомнить, что он дарил в прошлом году, чтобы не повторяться, быть оригинальным в этом году. Это первый совет.

Какие цветы не стоит дарить на 8 марта, и чем лучше удивить девушку