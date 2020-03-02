«Чтобы цветы были небанальными». Правила по составлению букета на 8 марта

8 марта уже на подходе. Мы решили вам упростить задачу и пригласили специалиста, который расскажет, кому и какие цветы стоит преподнести в женский праздник.
«Больше натуральности». Как составить идеальный букет на праздник
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – флорист – Анастасия Иваш.
Есть ли какие-то правила по составлению букета на 8 марта?
Анастасия Иваш, флорист:
Я думаю, что мужчинам главное – вспомнить, что он дарил в прошлом году, чтобы не повторяться, быть оригинальным в этом году. Это первый совет.
Какие цветы не стоит дарить на 8 марта, и чем лучше удивить девушку