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«Чтобы цветы были небанальными». Правила по составлению букета на 8 марта

02 марта 2020 09:57
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8 марта уже на подходе. Мы решили вам упростить задачу и пригласили специалиста, который расскажет, кому и какие цветы стоит преподнести в женский праздник. 

«Больше натуральности». Как составить идеальный букет на праздник

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – флорист – Анастасия Иваш.

Есть ли какие-то правила по составлению букета на 8 марта?

Анастасия Иваш, флорист:
Я думаю, что мужчинам главное вспомнить, что он дарил в прошлом году, чтобы не повторяться, быть оригинальным в этом году. Это первый совет.

Какие цветы не стоит дарить на 8 марта, и чем лучше удивить девушку

«Чтобы цветы были небанальными». Правила по составлению букета на 8 марта-1

Второй совет нужно позаботиться о букете заранее, чтобы цветочки были свежими, красивыми и интересными.

Можно ли на 8 марта подарить один цветок

Есть ли ограничения по цвету? Какие букеты можно дарить, а какие нельзя?

Анастасия Иваш:
Ограничений по цвету точно нет, но я думаю, что нужно быть современным и следить за трендами. Например, тюльпаны можно дарить не одного цвета, а можно сделать, допустим, микс цветов. Может быть, поиграться с упаковкой, сделать, например, какую-нибудь интересную подачу и чтобы цветы были небанальными.

«Чтобы цветы были небанальными». Правила по составлению букета на 8 марта-4

# 8 Марта # калейдоскоп # Анастасия Иваш # Фотофакт

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