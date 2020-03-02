«Больше натуральности». Как составить идеальный букет на праздник
Каким должен быть идеальный букет на праздник, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Например, на День Рождения любят дарить розы, на 8 марта – тюльпаны, на рождение детей – что-то еще. Влияют ли поводы на букеты?
Анастасия Иваш, флорист:
Когда рождается мальчик дарят голубые цветочки, девочка – розовенькие. Розовые цветы – символ нежности, красные – страсти. Цвета влияют на восприятие букета.
Какие цвета этой весной в тренде?
Анастасия Иваш:
Могу сказать, тренд – натуральность. Глобальная флористика идет к натуральности, меньше декоратива, больше натуральности. Хотя есть такой тренд – крашеные цветы. Сейчас флористы во всем мире покупают цветы, которым добавляют в воду немного красителя и цветы окрашиваются во всевозможные интересные цвета, начиная от синего.
Какой идеальный букет с точки зрения флориста?
Анастасия Иваш:
Для меня это букет воздушный, транспарентный.