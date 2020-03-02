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«Больше натуральности». Как составить идеальный букет на праздник

02 марта 2020 09:56
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Каким должен быть идеальный букет на праздник, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Например, на День Рождения любят дарить розы, на 8 марта – тюльпаны, на рождение детей – что-то еще. Влияют ли поводы на букеты? 

Анастасия Иваш, флорист:
Когда рождается мальчик дарят голубые цветочки, девочка розовенькие. Розовые цветы символ нежности, красные страсти. Цвета влияют на восприятие букета.

«Больше натуральности». Как составить идеальный букет на праздник-1

Какие цвета этой весной в тренде?

Анастасия Иваш:
Могу сказать, тренд натуральность. Глобальная флористика идет к натуральности, меньше декоратива, больше натуральности. Хотя есть такой тренд крашеные цветы. Сейчас флористы во всем мире покупают цветы, которым добавляют в воду немного красителя и цветы окрашиваются во всевозможные интересные цвета, начиная от синего. 

«Больше натуральности». Как составить идеальный букет на праздник-4

Какой идеальный букет с точки зрения флориста?

Анастасия Иваш:
Для меня это букет воздушный, транспарентный.

«Больше натуральности». Как составить идеальный букет на праздник-7

# Праздничные даты # калейдоскоп # Анастасия Иваш # Фотофакт # Цветы

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