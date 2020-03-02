«Больше натуральности». Как составить идеальный букет на праздник

Например, на День Рождения любят дарить розы, на 8 марта – тюльпаны, на рождение детей – что-то еще. Влияют ли поводы на букеты?

Какие цвета этой весной в тренде?

Анастасия Иваш:

Могу сказать, тренд – натуральность. Глобальная флористика идет к натуральности, меньше декоратива, больше натуральности. Хотя есть такой тренд – крашеные цветы. Сейчас флористы во всем мире покупают цветы, которым добавляют в воду немного красителя и цветы окрашиваются во всевозможные интересные цвета, начиная от синего.