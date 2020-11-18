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Более 36 миллионов запросов. Названы пять песен, которые люди ищут чаще всего

18 ноября 2020 09:53
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Часто бывает, что какая-нибудь случайно услышанная песня застревает в голове. И есть только один проверенный и быстрый способ решения этой проблемы – найти ту самую композицию и заслушать её до тошноты.

К счастью, сейчас довольно просто найти песню при помощи разных музыкальных приложений. Одним из них является Shazam. Как сообщает BBC, сотрудники приложения составили топ самых разыскиваемых песен. И вот первая пятёрка.

Tones and I – Dance Monkey. Композиция была выпущена летом 2019 года. Клип набрал более 1,3 млрд просмотров на YouTube. Песня лёгкая, ритмичная, а её текст можно выразить одним словом: «Потанцуем!». Эту песню искали 36,6 млн раз. 

Более 36 миллионов запросов. Названы пять песен, которые люди ищут чаще всего-1

Фото: pixabay.com

Lilly Wood and the Prick и Робин Шульц – Prayer In C. Композиция была выпущена в 2010 году. Клип был опубликован на YouTube через 4 года и набрал более 600 млн просмотров. Несмотря на красивую мелодию, текст у песни довольно грустный: мир погибает, надеяться не на кого.

Passenger – Let Her Go. Трек вышел в 2012 году, а клип к настоящему моменту набрал 2,8 млрд просмотров на YouTube. В песне поётся о любви и о том, что ценить начинаешь, только потеряв.

Avicii – Wake Me Up. Песня увидела свет в 2013 году, клип набрал на YouTube почти 2 млрд просмотров. Эта композиция, если попытаться упростить её, о поиске своего места в мире и о волнении, связанном с этим поиском.

Major Lazer и DJ Snake – Lean On. Трек 2013 года, почти 3 млрд просмотров на YouTube. Ещё одна песня о любви в сопровождении ритмичной музыки.

Кстати, ранее был составлен топ самых страшных фильмов ужасов. Во время их просмотра пульс людей достигал 133 ударов в минуту – подробности здесь.

# Музыка # калейдоскоп # Avicii # DJ Snake

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