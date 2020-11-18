Более 36 миллионов запросов. Названы пять песен, которые люди ищут чаще всего

Часто бывает, что какая-нибудь случайно услышанная песня застревает в голове. И есть только один проверенный и быстрый способ решения этой проблемы – найти ту самую композицию и заслушать её до тошноты.

К счастью, сейчас довольно просто найти песню при помощи разных музыкальных приложений. Одним из них является Shazam. Как сообщает BBC, сотрудники приложения составили топ самых разыскиваемых песен. И вот первая пятёрка.

Tones and I – Dance Monkey. Композиция была выпущена летом 2019 года. Клип набрал более 1,3 млрд просмотров на YouTube. Песня лёгкая, ритмичная, а её текст можно выразить одним словом: «Потанцуем!». Эту песню искали 36,6 млн раз.