Прямой эфир

Избавляемся от нагара на сковороде. Три эффективных способа

18 ноября 2020 08:44
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Кулинарные эксперименты – хорошо. Еще лучше, когда после приготовления званого ужина посуда сохраняет первозданный вид. Но не тут-то было. Даже при самом аккуратном обращении с кухонной утварью, со временем на ней образуется бич всех домохозяек – нагар. Избавиться от нагарного панциря в два счета можно и без химии. Главное – подобрать правильный способ.

Избавляемся от нагара на сковороде. Три эффективных способа -1

Самый радикальный и быстрый – огнем. Он подходит для всех типов сковородок, кроме антипригарных. Секрет рецепта прост: если нагревать на огне посуду с раствором из воды и уксуса, то температура прокаливания превысит рабочую, а значит нагару из жира и масла тут не место. Он начнет отслаиваться и даже выгорать. После добавим щепотку соды – шипучая смесь ускорит процесс очистки.

Избавляемся от нагара на сковороде. Три эффективных способа -4

Вероника Макаревич, корреспондент:
Избавиться от нагара на посуде можно и без кипячения. Для этого нам понадобятся: незаменимый в хозяйстве укус, сода, жесткая губка и, естественно, сковорода с нагаром. На загрязненное место мы насыпаем немножечко соды, приправляем все это дело уксусом и даем шипучей смеси поработать полчаса.

Избавляемся от нагара на сковороде. Три эффективных способа -7

А вот в самых безнадежных случаях для удаления нагара с чугунных сковородок используют кипячение по советскому рецепту. В ролях хозяйственное мыло, сода и силикатный клей. Наполните ведро водой и доведите ее до кипения. Натрите хозяйственное мыло и высыпьте в ведро мыльную стружку, затем влейте полкружки клея и соды.

Избавляемся от нагара на сковороде. Три эффективных способа -10


В полученный раствор опустите сковороду, хорошенько поварите ее 1-2 часа, в зависимости от степени загрязнения и ждите чуда.

Избавляемся от нагара на сковороде. Три эффективных способа -12

За это время слой нагара и жира будет постепенно отставать от стенок посуды.

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