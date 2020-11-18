Избавляемся от нагара на сковороде. Три эффективных способа

Кулинарные эксперименты – хорошо. Еще лучше, когда после приготовления званого ужина посуда сохраняет первозданный вид. Но не тут-то было. Даже при самом аккуратном обращении с кухонной утварью, со временем на ней образуется бич всех домохозяек – нагар. Избавиться от нагарного панциря в два счета можно и без химии. Главное – подобрать правильный способ.

Самый радикальный и быстрый – огнем. Он подходит для всех типов сковородок, кроме антипригарных. Секрет рецепта прост: если нагревать на огне посуду с раствором из воды и уксуса, то температура прокаливания превысит рабочую, а значит нагару из жира и масла тут не место. Он начнет отслаиваться и даже выгорать. После добавим щепотку соды – шипучая смесь ускорит процесс очистки.

Вероника Макаревич, корреспондент:

Избавиться от нагара на посуде можно и без кипячения. Для этого нам понадобятся: незаменимый в хозяйстве укус, сода, жесткая губка и, естественно, сковорода с нагаром. На загрязненное место мы насыпаем немножечко соды, приправляем все это дело уксусом и даем шипучей смеси поработать полчаса.

А вот в самых безнадежных случаях для удаления нагара с чугунных сковородок используют кипячение по советскому рецепту. В ролях хозяйственное мыло, сода и силикатный клей. Наполните ведро водой и доведите ее до кипения. Натрите хозяйственное мыло и высыпьте в ведро мыльную стружку, затем влейте полкружки клея и соды.



В полученный раствор опустите сковороду, хорошенько поварите ее 1-2 часа, в зависимости от степени загрязнения и ждите чуда.