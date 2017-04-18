Фотофакт: братья из Словакии создали бесцветный кофе

Новости Словакии. Кофе получил название CLR CFF (Clear Coffee). Он бесцветный и, по словам изобретателей, не оставляет налета на зубах. Если пролить напиток на одежду, то не останется и следа.



Кофе без цвета изобрели Адам и Дэвид Наги, братья из Словакии. Они уверяют: напиток идентичен обычному кофе. При его изготовлении стабилизаторы, консерванты, сахар или сахарозаменители не использовались.