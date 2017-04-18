Прямой эфир

Фотофакт: братья из Словакии создали бесцветный кофе

18 апреля 2017 12:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Словакии. Кофе получил название CLR CFF (Clear Coffee). Он бесцветный и, по словам изобретателей, не оставляет налета на зубах. Если пролить напиток на одежду, то не останется и следа.

Кофе без цвета изобрели Адам и Дэвид Наги, братья из Словакии. Они уверяют: напиток идентичен обычному кофе. При его изготовлении стабилизаторы, консерванты, сахар или сахарозаменители не использовались.

Фотофакт: братья из Словакии создали бесцветный кофе-1


Источник фото: instagram.com/clrcff/

На данный момент Clear Coffee доступен только в Великобритании и Словакии.

Кофе – это не только привычный эспрессо. Кофе – это целая культурная традиция, которую развивают все народы мира на свой вкус и лад. Одни – пьют холодный кофе, другие – горячий и крепкий. Мини-экскурсия по странам и их традициям приготовления этого ароматного, темпераментного напитка здесь.

# Культурные традиции # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Подобное происходило 400 лет назад: опасный астероид приблизится к Земле в ночь на 19 апреля
18 апреля 2017 08:17

Подобное происходило 400 лет назад: опасный астероид приблизится к Земле в ночь на 19 апреля

Фотофакт: как выглядит самая красивая девушка России
17 апреля 2017 15:32

Фотофакт: как выглядит самая красивая девушка России

The Guardian: посольство США в Лондоне вызвало на допрос 3-месячного «террориста»
17 апреля 2017 13:58

The Guardian: посольство США в Лондоне вызвало на допрос 3-месячного «террориста»