Фотофакт: братья из Словакии создали бесцветный кофе

Новости Словакии. Кофе получил название CLR CFF (Clear Coffee). Он бесцветный и, по словам изобретателей, не оставляет налета на зубах. Если пролить напиток на одежду, то не останется и следа.
Кофе без цвета изобрели Адам и Дэвид Наги, братья из Словакии. Они уверяют: напиток идентичен обычному кофе. При его изготовлении стабилизаторы, консерванты, сахар или сахарозаменители не использовались.
Источник фото: instagram.com/clrcff/
На данный момент Clear Coffee доступен только в Великобритании и Словакии.
Кофе – это не только привычный эспрессо. Кофе – это целая культурная традиция, которую развивают все народы мира на свой вкус и лад. Одни – пьют холодный кофе, другие – горячий и крепкий. Мини-экскурсия по странам и их традициям приготовления этого ароматного, темпераментного напитка здесь.