Видеофакт: в поисках дома бобр стал вожаком стада из 150 коров

История о том, что вожаком может стать каждый. Даже речной бобр и даже среди собратьев, во многом превосходящих его по размерам. Доказательство тому – кадры, на которых видно, как обычный речной грызун уводит за собой с пастбища полторы сотни коров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероятно, зверь забрел на ферму в поисках хатки. Его появление вызвало необычную реакцию у животных, которые тут же отправились вслед за бобром, покинув ранчо. Правда, вскоре владельцы фермы обнаружили пропажу и вернули скот обратно. Что стало с бобром, не сообщается.