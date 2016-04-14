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Беременная кошка пришла рожать в центр семейного здоровья

14 апреля 2016 16:41
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Новости Турции. Кошка не смогла родить естественным путем и пришла за помощью к людям.

Она сидела у входа в медицинский центр и громко мяукала. Настойчивость животного привлекла внимание медиков.

К счастью, в здании клиники оказался ветеринар.

Он экстренно осмотрел кошку. Оказалось, что ей необходимо провести операцию кесарева сечения. В результате процедуры на свет появились четыре котенка.

С мамой-кошкой все хорошо. Как информируют местные издания, животные будут находиться под присмотром врачей до тех пор, пока им не найдут хозяев.

# Домашние животные # калейдоскоп

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