Арина практически не говорила, а сегодня успевает в школе. Как белорусская семья воспитывает двух приёмных детей

Многие и вправду думают, что в семье Абдурахмановых тройняшки. Сходство на лицо. Но не было бы счастья, да несчастье помогло. В маленьком возрасте у сынишки Арсения обнаружили сахарный диабет. Трещина не расколола семью юристов, а только сделала сильнее. Решили стать приемными родителями и взяли под свое крыло Арину и Стефана. Александр Абдурахманов:

У мальчика синдром дефицита внимания, гиперактивность, немножечко утомляется, но процесс движется и синдром постепенно израстается.

Мария Абдурахманова:

Даже если взять Арину, у нее изначально стоял диагноз ДЦП, в течение года мы наблюдали и никакого ДЦП. Просто она мало ходила, она была малоподвижна, поэтому она тяжело ходила и падала. У нас был невролог, который нас наблюдал в поликлинике. Он ее первый раз увидел, потом через год говорит: «Пробегись. А еще раз. Ой, потрясающе». Арина практически не говорила, а сегодня успевает в школе, играет на пианино, декларирует стихи и радует рисунками. Такой успех – заслуга любящей семьи, специалистов и комфортной разницы в возрасте. Детям не нужно искать себе компанию. У банды много общих интересов. Они тянутся друг за другом и прогрессируют с каждым днем.

Александр Абдурахманов:

Родителям необходимо понимать, что тот генотип, который унаследовал приемный ребенок, – это, прежде всего, фундамент, на котором можно построить абсолютно разные здания. Можно построить дворец, а можно сарай. Очень много зависит от воспитания. Общение с любым подростком – это тяжелый труд и поведение любого подростка: и родного, и приемного меняется под воздействием гормонов и социума.

Выйти из зоны комфорта и подобрать нужные ключи помогают в Национальном центре усыновления. Сегодня родительские школы есть во всех регионах. Психологи центра консультируют на дому. На портале dadomu.by выставляют анкеты и ролики о детях. Все это приносит свои плоды. Только за прошлый год новый дом нашли 452 ребенка. Сирот становится меньше, а счастливых семей больше. Причем, это не только одинокие люди или пары без детей, но и те, кто не растратил свой родительский потенциал. На очереди сейчас 180 кандидатов.

Ольга Глинская, директор Национального центра усыновления:

У нас в центре усыновления ведется республиканский банк данных. В этом банке на сегодняшний день состоит более 7,5 тысяч детей. Детей до года всего 0,3 %, в основном это дети подросткового возраста. Не может не радовать и то, что сегодня мы на усыновление передаем детей, начиная с 9 лет и заканчивая 17 лет. Сегодня 16 % тех, кто состоит на учете в центре усыновления – это жители сельской местности, а все остальные те, кто проживает в городской местности. Государство оказывает особую поддержку семьям, которые усыновляют детей, – это и отпуска по уходу за ребенком, это и пособие до 16 лет.

Из иностранных граждан усыновить белорусских малышей могут только итальянцы. Это результат многолетнего сотрудничества по оздоровлению. Не приговор за последние годы и инвалидность. Только за этот год 17 особенных детей обрели новую фамилию и семейный очаг. Наши герои не прячутся за масками настоящих родителей. Понимают, рано или поздно, это аукнется. По выходным отправляются в веселые путешествия по Синеокой и находят новые координаты.

Мария Абдурахманова:

«Диприз» в Барановичах, мы там побывали с большим удовольствием. Как-то ездили в фэнтези-усадьбу «Литовка».