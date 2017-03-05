Американский президент будет ездить в лимузине за 15 миллионов долларов

Новости США. Компания General Motors получила 15 миллионов долларов для того, чтобы сделать автомобиль для президента. В сети появились первые фотографии будущей офоициальной машины Трампа.

Лимузин попал в объективы фотоаппаратов американских журналистов во время дорожных испытаний. Удлиненный бронированный внедорожник Cadillac Escalade относится к эксклюзивной серии. Его характеристики не известны. Журналисты на глаз определили, что автомобиль весит не менее 9 тонн из-за использования систем безопасности по всему кузову.