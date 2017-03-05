Американский президент будет ездить в лимузине за 15 миллионов долларов
Новости США. Компания General Motors получила 15 миллионов долларов для того, чтобы сделать автомобиль для президента. В сети появились первые фотографии будущей офоициальной машины Трампа.
Лимузин попал в объективы фотоаппаратов американских журналистов во время дорожных испытаний. Удлиненный бронированный внедорожник Cadillac Escalade относится к эксклюзивной серии. Его характеристики не известны. Журналисты на глаз определили, что автомобиль весит не менее 9 тонн из-за использования систем безопасности по всему кузову.
Фото: testore.me
Компания General Motors изначально планировала предоставить Трампу лимузин Cadillac модели One к инаугурации, но презентация автомобиля была перенесена на 30 марта.
Фото: testore.me
В начале 2017 года к инаугурации Трамп получил обновленный президентский лимузин. Работы по модернизации автомобиля стоили около 1,5 миллионов долларов. Президентский лимузин оборудовали корпусом и окнами из пуленепробиваемых материалов. Задняя правая дверь — место президента — весит как дверь в кабину пилота Боинга. В подлокотнике сиденья Трампа находится система связи с Пентагоном. Пятислойное лобовое стекло способно выдержать выстрел патроном повышенной прочности 44-го калибра. Кроме газового пистолета для самозащиты, дымовых шашек и гранат в машине находится запас крови, группа которой аналогична президентской. Эксперты считают, что лимузин так нашпигован система безопасности, что человеку сложно открыть дверь изнутри без помощи. Окно открыть может только водитель всего на несколько сантиметров, чтобы можно было услышать голос или передать лист бумаги. Лимузин Обамы до обновления весил около 8 тонн и стоил чуть более 1 миллиона долларов.
Фото: newizv.ru
В российский «Кортеж» с 2012 года инвестировано примерно 12,4 млрд российских рублей (более 200 млн долларов США) по оценке газеты «Коммерсантъ». Обновленный «Кортеж», который по мнению экспертов издания продемонстируют на инаугурации президента РФ в 2018 году, будет состоять из легкового автомобиля, внедорожника и микроавтобуса.