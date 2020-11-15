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А вы сможете решить? Простая математическая задача разделила людей в соцсетях на два лагеря

15 ноября 2020 10:21
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Девушка от скуки решила проверить, насколько хорошо люди знают математику. Она опубликовала на своей странице в Twitter простенький (на первый взгляд) пример, который уже не раз выводил людей из себя.

«Посмотрим, насколько умны мои подписчики», – написала девушка.

А вы сможете решить? Простая математическая задача разделила людей в соцсетях на два лагеря -1

Фото: twitter.com/iambuterastann 

Вскоре после публикации этого изображения разгорелся спор. Он оказался настолько жарким, что под постом было оставлено более 10 тысяч комментариев, а сама публикация стала одной из самых читаемых в соцсети.

Часть пользователей утверждает, что 6 / 2 (1+2) = 1. Другая часть придерживается мнения, что = 9. Обе стороны яростно доказывают свою правоту, но к единому решению прийти не могут. Одна часть пользователей считает, что пример может выглядеть так: «6 / 2 * 3 = ?». В этом случае ответ будет 9. Однако другие пользователи говорят, что умножение скобок должно иметь приоритет.

Несколько человек и вовсе заявили, что этот пример является математической проблемой, поскольку он не является полностью корректным. Они предложили решить вопрос скобками: (6 / 2)(1 + 2) или 6 / (2 (1 + 2)). Если же исходить из изначального примера, то и 9, и 1 могут быть как правильными, так и неправильными ответами.

Ранее мы рассказывали о девочке, которая отказалась решать математическую задачу, потому что посчитала её оскорбительной. Родители остались горды дочкой, а учительница посмеялась (здесь подробнее).  

# Интеллектуальные игры # калейдоскоп

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