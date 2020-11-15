А вы сможете решить? Простая математическая задача разделила людей в соцсетях на два лагеря

Девушка от скуки решила проверить, насколько хорошо люди знают математику. Она опубликовала на своей странице в Twitter простенький (на первый взгляд) пример, который уже не раз выводил людей из себя.

Вскоре после публикации этого изображения разгорелся спор. Он оказался настолько жарким, что под постом было оставлено более 10 тысяч комментариев, а сама публикация стала одной из самых читаемых в соцсети.

Часть пользователей утверждает, что 6 / 2 (1+2) = 1. Другая часть придерживается мнения, что = 9. Обе стороны яростно доказывают свою правоту, но к единому решению прийти не могут. Одна часть пользователей считает, что пример может выглядеть так: «6 / 2 * 3 = ?». В этом случае ответ будет 9. Однако другие пользователи говорят, что умножение скобок должно иметь приоритет.

Несколько человек и вовсе заявили, что этот пример является математической проблемой, поскольку он не является полностью корректным. Они предложили решить вопрос скобками: (6 / 2)(1 + 2) или 6 / (2 (1 + 2)). Если же исходить из изначального примера, то и 9, и 1 могут быть как правильными, так и неправильными ответами.