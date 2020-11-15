Прямой эфир

Как влюблять в себя всех? Для этого достаточно быть обаятельным корги

15 ноября 2020 09:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мужчина завёл себе милого питомца и начал всюду носить его с собой в рюкзаке. И хотя корги уже давно не щенок, он всё так же умиляет и веселит случайных прохожих.

Как сообщает Metro, четыре года назад американец Брайан Рейсберг приютил у себя девочку-корги. Мужчина назвал её Максин. Питомец оказался таким милым, что Брайан просто не мог оставлять его дома грустить в одиночестве и решил носить Максин в рюкзаке.

Как влюблять в себя всех? Для этого достаточно быть обаятельным корги -1

Фото: instagram.com/madmax_fluffyroad 

Как влюблять в себя всех? Для этого достаточно быть обаятельным корги -3

Фото: instagram.com/madmax_fluffyroad 

При виде корги в рюкзаке у Рейсберга прохожие начинали смеяться, улыбаться, просить погладить или сфотографироваться вместе с собакой. Мужчина слегка удивился такой популярности своего любимца, а потом понял, что ему самому приятно дарить радость людям.

Как влюблять в себя всех? Для этого достаточно быть обаятельным корги -6

Фото: instagram.com/madmax_fluffyroad 

Как влюблять в себя всех? Для этого достаточно быть обаятельным корги -8

Фото: instagram.com/madmax_fluffyroad 

В итоге Брайан завёл для Максин аккаунты в Instagram и TikTok. В совокупности на эти странички подписано около трёх миллионов человек. И их можно понять, ведь перед обаянием корги очень сложно устоять.

Как влюблять в себя всех? Для этого достаточно быть обаятельным корги -11

Фото: instagram.com/madmax_fluffyroad 

Как влюблять в себя всех? Для этого достаточно быть обаятельным корги -13

Фото: instagram.com/madmax_fluffyroad 

Как влюблять в себя всех? Для этого достаточно быть обаятельным корги -15

Фото: instagram.com/madmax_fluffyroad 

Кстати, ранее мы рассказывали о хозяйке двух золотистых ретриверов. С этими собаками девушка не сможет заскучать, даже если захочет (здесь подробнее). 

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Максим Виторган показал фотографию подросшего 4-летнего Платона
14 ноября 2020 14:10

Максим Виторган показал фотографию подросшего 4-летнего Платона

Вот, какими они были в детстве. Девять фотографий современных знаменитостей
14 ноября 2020 13:43

Вот, какими они были в детстве. Девять фотографий современных знаменитостей

Как помочь ребёнку не опоздать на уроки? Родители нашли ответ, но руководство школы не в восторге
14 ноября 2020 12:21

Как помочь ребёнку не опоздать на уроки? Родители нашли ответ, но руководство школы не в восторге