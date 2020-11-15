Как влюблять в себя всех? Для этого достаточно быть обаятельным корги
Мужчина завёл себе милого питомца и начал всюду носить его с собой в рюкзаке. И хотя корги уже давно не щенок, он всё так же умиляет и веселит случайных прохожих.
Как сообщает Metro, четыре года назад американец Брайан Рейсберг приютил у себя девочку-корги. Мужчина назвал её Максин. Питомец оказался таким милым, что Брайан просто не мог оставлять его дома грустить в одиночестве и решил носить Максин в рюкзаке.
Фото: instagram.com/madmax_fluffyroad
Фото: instagram.com/madmax_fluffyroad
При виде корги в рюкзаке у Рейсберга прохожие начинали смеяться, улыбаться, просить погладить или сфотографироваться вместе с собакой. Мужчина слегка удивился такой популярности своего любимца, а потом понял, что ему самому приятно дарить радость людям.
Фото: instagram.com/madmax_fluffyroad
Фото: instagram.com/madmax_fluffyroad
В итоге Брайан завёл для Максин аккаунты в Instagram и TikTok. В совокупности на эти странички подписано около трёх миллионов человек. И их можно понять, ведь перед обаянием корги очень сложно устоять.
Фото: instagram.com/madmax_fluffyroad
Фото: instagram.com/madmax_fluffyroad
Фото: instagram.com/madmax_fluffyroad
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