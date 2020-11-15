Как влюблять в себя всех? Для этого достаточно быть обаятельным корги

Мужчина завёл себе милого питомца и начал всюду носить его с собой в рюкзаке. И хотя корги уже давно не щенок, он всё так же умиляет и веселит случайных прохожих.

Как сообщает Metro, четыре года назад американец Брайан Рейсберг приютил у себя девочку-корги. Мужчина назвал её Максин. Питомец оказался таким милым, что Брайан просто не мог оставлять его дома грустить в одиночестве и решил носить Максин в рюкзаке.