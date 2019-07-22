А-фест: кто будет хэдлайнером и как тренер БАТЭ участвовал в фотосессии в олдскульном стиле

10 августа в Лошицком парке в 4-ый раз пройдёт европейский фестиваль А-фест. Одним из нововведений станет ретро-дресс-код. Об этом заявили организаторы и предоставили фотографии участников и гостей А-фест в олдскульных образах.

Ольга Ковригина, организатор фестиваля А-фест:

Подготовили много сюрпризов. Конечно же, будет много развлечений, активаций, будет много еды. И, конечно же, музыкальная часть важна. В этом году хэдлайнером у нас будет европейский хип-хоп-исполнитель. Он поёт на смеси французского и английского языков, так называемом фрэнглише. Зовут его K-Maro. Будет ещё украинский хэдлайнер – это группа Бумбокс. И белорусский хэдлайнер – это группа Nizkiz, которая за последний буквально год стала очень популярной.

Что касается дресс-кода этого, олдскул – не пустят, если я приду в современном?

Ольга Ковригина:

Конечно, пустят. Можно просто надеть джинсовку и вы уже в этой ретро-теме. Мы решили напомнить всем, как здорово было в те времена, в 90-ые, в 2000-ые, и показать, как А-фест мог бы проходить во времена наших родителей.

Алексей, что Вы надели на той фотосессии, в которой Вы участвовали? И как на это пошли?