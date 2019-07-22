А-фест: кто будет хэдлайнером и как тренер БАТЭ участвовал в фотосессии в олдскульном стиле

10 августа в Лошицком парке в 4-ый раз пройдёт европейский фестиваль А-фест. Одним из нововведений станет ретро-дресс-код. Об этом заявили организаторы и предоставили фотографии участников и гостей А-фест в олдскульных образах.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – участник фотосессии, главный тренер ФК БАТЭ – Алексей Бага, и организатор фестиваля А-фест – Ольга Ковригина.
Ольга Ковригина, организатор фестиваля А-фест:
Подготовили много сюрпризов. Конечно же, будет много развлечений, активаций, будет много еды. И, конечно же, музыкальная часть важна. В этом году хэдлайнером у нас будет европейский хип-хоп-исполнитель. Он поёт на смеси французского и английского языков, так называемом фрэнглише. Зовут его K-Maro. Будет ещё украинский хэдлайнер – это группа Бумбокс. И белорусский хэдлайнер – это группа Nizkiz, которая за последний буквально год стала очень популярной.
Что касается дресс-кода этого, олдскул – не пустят, если я приду в современном?
Ольга Ковригина:
Конечно, пустят. Можно просто надеть джинсовку и вы уже в этой ретро-теме. Мы решили напомнить всем, как здорово было в те времена, в 90-ые, в 2000-ые, и показать, как А-фест мог бы проходить во времена наших родителей.
Алексей, что Вы надели на той фотосессии, в которой Вы участвовали? И как на это пошли?
Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:
Раздался звонок от организаторов. Я понял, что это будет интересно и необычно. Единственное, надо было выкроить время для этого в нашем очень жёстком графике. Тем более, это было накануне вылета в Польшу, важной игры. Но спорт спортом, иногда приходится участвовать в чём-то таком, кроме футбола, чтобы немножко расслабиться. Появился в фотостудии, тут же меня облачили во всё это олдскульное, то, что было на фотографии. В принципе, мне очень понравилось: и сам процесс, и ребята творческие.
Ольга Ковригина:
У нас было несколько участников, все они так или иначе связаны с фестивалем. Это Анна Бонд – известная блогер и ведущая. Она – ведущая А-фест уже на протяжении нескольких лет. Участвовала белорусская певица Полина, участвовал Александр Ильин – это фронтмен группы Nizkiz.
Подробности – в видеоматериале.