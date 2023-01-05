Бабушка стала объектом обсуждения в соцсетях. Людей заинтересовала её рука

Но потом мы вырастаем, и вот уже наступает наш черёд заботиться о бабушках, а также дарить им подарки. Именно о таком случае рассказал пользователь Reddit Homebarcocktails. Точнее, он просто сделал фото бабушки, у которой на руке сразу двое часов: современные высокотехнологичные и крутые, но старые.

Все мы любим своих бабушек. Эти милейшие дамы с удовольствием встречают нас у себя в гостях, торжественно вручают шоколадки, конфеты, немного денег, а затем зовут на кухню, чтобы накормить до обездвиженного состояния.

Пользователи соцсети сразу принялись рассуждать, почему женщина носит и те, и другие. Кто-то предположил, что дело в привычке. Мол, бабуля не может отказаться от старых часов, но новые ей тоже нравятся. Ещё один вариант: носит и новенькие часы, чтобы не обижать детей и внуков.

Однако правильным ответом оказался другой. Автор поста сказал, что в ряде современных часов есть множество датчиков, которые позволяют узнать, что человек попал в беду. И поскольку родственники бабушки хотят, чтобы она всегда была в безопасности, они и попросили её носить новые часы.

Кстати, ранее мы рассказывали о не менее трогательной истории заботы. Пара подала на развод, но женщина заболела, а кроме мужа ухаживать за ней было некому. Что из этого вышло – читайте здесь.