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5 октября День напутствий улетающим птицам. Чем ещё известна эта дата?

05 октября 2023 06:30
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Сегодня, 5 октября, отмечается Всемирный день учителя. В Беларуси День учителя мы уже отметили в первое воскресенье октября. Но сегодня можно еще раз поздравить любимых преподавателей с праздником. Беларусь в мировом рейтинге по индексу уровня образования занимает 32-ю позицию и находится на уровне стран с очень высоким индексом человеческого развития. Качественное образование в нашей стране – один из важнейших приоритетов социальной стабильности, источник роста интеллектуального, культурного и духовно-нравственного потенциала нации.

5 октября День напутствий улетающим птицам. Чем ещё известна эта дата?-1

Профессия учителя уникальна. Ему дана возможность несколько раз проживать детство – самую прекрасную пору нашей жизни, снова удивляться, познавать и восхищаться вместе с учениками. Всемирный день учителя не только призван привлечь внимание к роли и заслугам учителей в процессе образования на всех уровнях, но также признать их неоценимый вклад в развитие общества и воспитание молодого поколения.

Подробности в видео.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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