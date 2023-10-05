5 октября День напутствий улетающим птицам. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 5 октября, отмечается Всемирный день учителя. В Беларуси День учителя мы уже отметили в первое воскресенье октября. Но сегодня можно еще раз поздравить любимых преподавателей с праздником. Беларусь в мировом рейтинге по индексу уровня образования занимает 32-ю позицию и находится на уровне стран с очень высоким индексом человеческого развития. Качественное образование в нашей стране – один из важнейших приоритетов социальной стабильности, источник роста интеллектуального, культурного и духовно-нравственного потенциала нации.