4 октября Международный день защиты животных. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 4 октября, отмечается Международный день защиты животных. Именно в этот день католическая церковь почитает память святого Франциска Ассизского. Его считают покровителем зверей и птиц, а заслужил он такую честь тем, что трепетно оберегал живые существа, лечил их и даже проповедовал им о любви Божьей.

В настоящее время существует почетная премия имени святого Франциска, которую присуждают борцам за защиту природы. Всемирный день защиты животных основан с целью донести человечеству, что братья наши меньшие нуждаются в помощи и защите. По подсчетам ученых, за последнюю четверть века разнообразие видов животного мира сократилось на треть. В Красную книгу внесены 46 тысяч видов, которые находятся на грани вымирания. В этот день очень часто звучат слова Франциска Ассизского, в которых он призывал бережно относиться к существам, живущим с нами на этой планете, посмотреть, насколько они мудрые и даже поучиться у них.