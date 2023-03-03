Всемирный день дикой природы отмечают 3 марта. Вот чем ещё известна эта дата

Всемирный день писателя

3 марта отмечается Всемирный день писателя. Писатели уверены, что их праздник – это не только обычное профессиональное торжество, но и повод вновь напомнить о роли литератора для общества. Ежегодно 3 марта они просят своих коллег из всех уголков мира открыто признавать концепции ПЕН-клуба, объединяющего писателей, поэтов и журналистов, пишущих в различных литературных жанрах. Принципы организации заключаются в том, что писатели призваны нести истину, оберегать свободу слова, воевать с ложью и искажением публикуемых материалов. Во всех странах в этот день писатели говорят, что для них главное не просто хорошо владеть словом, иметь богатую фантазию, но и иметь правдивую гражданскую позицию.

«Будущее дикой природы в руках каждого» – таков девиз Всемирного дня дикой природы, который отмечается ежегодно 3 марта. Это сравнительно молодой праздник, который создан ООН в 2013 году для повышения уровня осведомленности населения об опасностях, с которыми сталкивается фауна и флора планеты. Сегодня очень остро стоят такие проблемы, как урбанизация, браконьерство, загрязнение и разрушение среды обитания животных. При нынешних темпах вымирания около 20 % видов диких животных могут навсегда исчезнуть в ближайшие 30 лет. Повсеместные форумы, конференции и съезды ищут всевозможные способы, благодаря которым люди смогут препятствовать истреблению дикой среды.

По инициативе Всемирной организации здравоохранения 3 марта ежегодно отмечают Международный день охраны здоровья уха и слуха (или Всемирный день слуха). Мы живем и даже не задумываемся, как слух влияет на жизнь человека и окружающий мир. Без звуков мы не сможем полноценно существовать. Человек без слуха не может полноценно взаимодействовать с другими людьми. Сегодня каждый шестой житель земли страдает от нарушения слуха. Причина низкой успеваемости у 30 % детей – проблемы со слухом. Вот почему специалисты настаивают проводить диагностику слуха в младенчестве. Частично или полностью лишиться слуха можно в любом возрасте. Основными причинами могут быть длительное воздействие громкого звука, антибиотики, отиты, инфекционные и вирусные заболевания. Помните, что здоровье ваших ушей в ваших руках.

И пусть этот день запомнится чем-то хорошим!