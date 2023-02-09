9 февраля Международный день пиццы. Чем ещё известна эта дата?
Сегодня, 9 февраля, Международный день стоматолога. Эта область медицины одна из старейших в мире, а в наши дни стоматология стала самой высокотехнологичной отраслью, где новые материалы и методы лечения появляются почти каждый день. В начале XVIII века во Франции началась настоящая стоматологическая революция, когда Пьер Фошар, основоположник современной научной стоматологии, начал превращение зубоврачевания из ремесла цирюльников в науку. Новейшие открытия того времени позволили перейти от повсеместного удаления зубов к их лечению и восстановлению. Фошар решил создать профессиональное братство для стоматологов и объединить их под общим символом. Таким символом стала святая Аполлония, почитаемая зубными врачами мира в течение нескольких столетий. Для опытных стоматологов сегодняшний праздник – это повод оглянуться и оценить достигнутое, а для молодых – отличный стимул стремиться к новым достижениям.
9 февраля День рождения волейбола
Волейбол признан одним из популярнейших видов спорта. Особая зрелищность, высокие скорости, энергия игроков собирает у телеэкранов и на площадке толпы поклонников. 9 февраля День рождения волейбола, который отмечают практически во всех странах. Дата стала решающей – впервые в истории был сыгран матч с применением разделительной сетки. Американский преподаватель физкультуры Уильям Морган предложил поиграть в мяч по совершенно новым правилам. Ребята натянули теннисную сетку и стали перебрасывать через нее баскетбольный мяч. За короткий период эта игра стала массовым развлечением для самого широкого круга людей, а затем превратилась в современный и популярный вид спорта. Сегодня волейбол – олимпийский вид спорта.
9 февраля 1896 года прошел первый чемпионат мира по фигурному катанию
127 лет назад, 9 февраля 1896 года, в Юсуповском саду Санкт-Петербурга прошел первый чемпионат мира по фигурному катанию. Он был организован Международным союзом конькобежцев. Спортсмены соревновались только в мужском одиночном катании (женщин на чемпионаты мира допустили лишь через 6 лет).
9 февраля Международный день пиццы
Международный день пиццы отмечается ежегодно 9 февраля. Мало какое еще блюдо завоевало такую популярность. Первое упоминание о пицце можно встретить еще в XIX веке в Неаполе. Записи того времени впервые рассказывают о существовании лепешек, намазанных соусом и посыпанных сыром. Женщины, которые приготовили это как творческую закуску для своих семей, понятия не имели, какой кулинарный шедевр они изобрели. От скромного начала до сегодняшних предложений для гурманов пицца покорила сердца и желудки людей по всему миру. Неслучайно итальянцы обратились в ЮНЕСКО с просьбой признать свое историческое гастрономическое изобретение не просто национальным достоянием, а частью всемирных ценностей.
Пусть вам сегодняшний день запомнится чем-то хорошим!
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