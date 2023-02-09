9 февраля Международный день пиццы. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 9 февраля, Международный день стоматолога. Эта область медицины одна из старейших в мире, а в наши дни стоматология стала самой высокотехнологичной отраслью, где новые материалы и методы лечения появляются почти каждый день. В начале XVIII века во Франции началась настоящая стоматологическая революция, когда Пьер Фошар, основоположник современной научной стоматологии, начал превращение зубоврачевания из ремесла цирюльников в науку. Новейшие открытия того времени позволили перейти от повсеместного удаления зубов к их лечению и восстановлению. Фошар решил создать профессиональное братство для стоматологов и объединить их под общим символом. Таким символом стала святая Аполлония, почитаемая зубными врачами мира в течение нескольких столетий. Для опытных стоматологов сегодняшний праздник – это повод оглянуться и оценить достигнутое, а для молодых – отличный стимул стремиться к новым достижениям. 9 февраля День рождения волейбола

Волейбол признан одним из популярнейших видов спорта. Особая зрелищность, высокие скорости, энергия игроков собирает у телеэкранов и на площадке толпы поклонников. 9 февраля День рождения волейбола, который отмечают практически во всех странах. Дата стала решающей – впервые в истории был сыгран матч с применением разделительной сетки. Американский преподаватель физкультуры Уильям Морган предложил поиграть в мяч по совершенно новым правилам. Ребята натянули теннисную сетку и стали перебрасывать через нее баскетбольный мяч. За короткий период эта игра стала массовым развлечением для самого широкого круга людей, а затем превратилась в современный и популярный вид спорта. Сегодня волейбол – олимпийский вид спорта. 9 февраля 1896 года прошел первый чемпионат мира по фигурному катанию

127 лет назад, 9 февраля 1896 года, в Юсуповском саду Санкт-Петербурга прошел первый чемпионат мира по фигурному катанию. Он был организован Международным союзом конькобежцев. Спортсмены соревновались только в мужском одиночном катании (женщин на чемпионаты мира допустили лишь через 6 лет). 9 февраля Международный день пиццы