8 февраля – День предложения руки и сердца. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 8 февраля, Международный день юного героя-антифашиста, который отмечается с 1964 года. Эта дата объединяет несколько кровавых событий, которые произошли в разные годы в один и тот же день. Этот праздник был введен в память о юных героях, которые не пожалели свои жизни в борьбе с коричневой чумой. Хотя сторонники фашизма, пытавшиеся построить собственную империю «сверхлюдей» на человеческих костях, были побеждены, поражение не есть уничтожение. Многие фашистские идеи оказались крайне живучими, их и сегодня активно используют радикально настроенные националисты и расисты.

Собака давно стала человеку лучшим другом и помощником. 8 февраля 1816 года собака впервые была задействована в полицейской операции. При аресте преступной шайки, занимавшейся контрабандой виски, английскому полицейскому Малкольму Гиллеспи здорово помог бультерьер, надрессированный кидаться спереди на убегающих лошадей. Лошадь при таком нападении становилась на дыбы, а всадник оказывался на земле. С тех пор собак начали профессионально тренировать и применять в работе полицейских повсеместно. Служебные собаки в Департаменте охраны МВД Беларуси используются с начала образования службы. Они помогают по горячим следам ловить и задерживать опасных преступников, находят спрятанные похищенные вещи и просто патрулируют улицы в составе групп задержания.

8 февраля 1929 года в русском языке появилось слово «вертолет». Эти летательные аппараты были изобретены в начале XX века и назывались геликоптерами. Автор слова «вертолет» – авиаконструктор Николай Камов. Оно впервые встречается в протоколе заседания технической комиссии Центрального совета Осоавиахима от 8 февраля 1929 года, на котором рассматривался проект вертолета инженеров Николая Камова и Николая Скржинского. Новое слово прижилось вначале как синоним слова «геликоптер», а в конце 40-х годов прошлого века полностью заменило его.

8 февраля – День предложения руки и сердца. Для влюбленных сердец был создан этот праздник, который приходится на второй день недели святого Валентина. Так что если вы уже нашли свою вторую половинку и решились на очень важный шаг – сделать ей предложение, тогда этот день подойдет идеально для этой цели. Самое главное правило – сделать это не просто красиво, а вложить туда свою душу.

И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!