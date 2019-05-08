Макс Барских попал в серьёзное ДТП в США: опубликованы фото разбитого авто

Певец Макс Барских попал в дорожно-транспортное происшествие в США.

Последствия аварии артист опубликовал на своей странице в Instagram. На снимке видно, что автомобиль певца сильно пострадал – разбита практически вся передняя часть.

Макс Барских:

Я забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял, как это важно. Будьте внимательны, и цените все, что имеете, и всех, кто вокруг.

Артист также обратился с подписчикам и призвал всегда пристегиваться. «Обязательно пристегивайтесь – это спасет вашу жизнь».