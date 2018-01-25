В Австралии велосипедист предложил коале попить, а тот опустошил целую бутылку

Мэтт Салли: В тот день на холмах было очень жарко. Этот маленький парень по кличке «Slurpy» так хотел пить, что опустошил всю мою бутылку.

Новости Австралии. Велосипедист напоил коалу в Австралии. Видео с утоляющим жажду зверьком Мэтт Салли выложил на своей странице в Facebook.

Зрители не остались равнодушными.

«Да благословит вас Бог, Коала всегда будет помнить вас!»,

«Так мило!»,

«Теперь у вас, возможно, появился друг на всю жизнь. По крайней мере, он был достаточно ручным, чтобы подойти к вам»,

«Что… у вас нет кружки?»,

«Надеюсь, всем коалам хватает воды».

Видео было опубликовано 17 января и за это время набрало 677 тысяч просмотров.

На прошлой неделе австралийские учёные опубликовали видео с пингвином.