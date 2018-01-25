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В Австралии велосипедист предложил коале попить, а тот опустошил целую бутылку

25 января 2018 13:52
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Новости Австралии. Велосипедист напоил коалу в Австралии. Видео с утоляющим жажду зверьком Мэтт Салли выложил на своей странице в Facebook.

Мэтт Салли:
В тот день на холмах было очень жарко. Этот маленький парень по кличке «Slurpy» так хотел пить, что опустошил всю мою бутылку.

В Австралии велосипедист предложил коале попить, а тот опустошил целую бутылку-1

Фото: скриншот видео на странице Matt Sully

Зрители не остались равнодушными.

«Да благословит вас Бог, Коала всегда будет помнить вас!»,

«Так мило!»,

«Теперь у вас, возможно, появился друг на всю жизнь. По крайней мере, он был достаточно ручным, чтобы подойти к вам»,

«Что… у вас нет кружки?»,

«Надеюсь, всем коалам хватает воды».

Видео было опубликовано 17 января и за это время набрало 677 тысяч просмотров.

На прошлой неделе австралийские учёные опубликовали видео с пингвином.

Птица запрыгнула к ним в лодку – здесь подробнее.

# Курьезы # Мэтт Салли

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