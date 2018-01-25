В Австралии велосипедист предложил коале попить, а тот опустошил целую бутылку

Новости Австралии. Велосипедист напоил коалу в Австралии. Видео с утоляющим жажду зверьком Мэтт Салли выложил на своей странице в Facebook.
Мэтт Салли:
В тот день на холмах было очень жарко. Этот маленький парень по кличке «Slurpy» так хотел пить, что опустошил всю мою бутылку.
Фото: скриншот видео на странице Matt Sully
Зрители не остались равнодушными.
«Да благословит вас Бог, Коала всегда будет помнить вас!»,
«Так мило!»,
«Теперь у вас, возможно, появился друг на всю жизнь. По крайней мере, он был достаточно ручным, чтобы подойти к вам»,
«Что… у вас нет кружки?»,
«Надеюсь, всем коалам хватает воды».
Видео было опубликовано 17 января и за это время набрало 677 тысяч просмотров.
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