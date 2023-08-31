31 августа Международный день блога. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 31 августа, отмечается Международный день блога. Инициаторы праздника призывают посвятить его знакомству с товарищами из разных стран и с разными интересами. Для этого предлагается написать короткие рецензии о пяти разных блогах и опубликовать эти записи у себя со ссылками на авторские страницы.

Считается, что лучше всего в этот день писать о блогах, которые расходятся со сферой обычных интересов автора, его точкой зрения и жизненной позицией, чтобы и сам пользователь, и посетители его страницы открыли для себя что-то новое. На сегодняшний день блогосфера – это самая быстрорастущая часть Интернета, которая в последнее время демонстрирует практически троекратное увеличение за год.