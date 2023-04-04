4 апреля отмечают Международный день моркови. Чем ещё известен этот день?

Сегодня, 4 апреля, мировое сообщество отмечает День интернета – изобретения, без которого сегодня невозможно представить свою жизнь. Свой профессиональный праздник отмечают и веб-мастера. Дата отмечается в день святого Исидора Севильского, известного своей любовью к наукам. Он был реформатором и человеком широких взглядов, а по некоторым данным, самым образованным человеком своего времени. Святого Исидора считают покровителем учеников и студентов, а с 2003 года еще и покровителем пользователей компьютеров и интернета. При выборе праздника церковь основывалась на том, что интернет – сокровищница теоретических и практических знаний человечества. Специалисты, занимающиеся разработкой сайтов и приложений, выбрали 4 апреля для своего профессионального праздника не только из-за того, что в этот день отмечают День интернета. Причина еще и в схожести написания даты с ошибкой 404 («Страница не найдена»). 4 апреля 1932 года биохимик Чарльз Глен Кинг впервые выделил аскорбиновую кислоту

4 апреля 1932 года американский биохимик Чарльз Глен Кинг впервые выделил аскорбиновую кислоту. Ученому потребовалось пять лет кропотливой работы, чтобы выделить из лимонного сока витамин С. Аскорбиновая кислота – мощный антиоксидант, который положительно влияет на нервную систему, укрепляет сосуды и иммунитет, нормализует кровообращение, а также защищает наш организм от вирусов и бактерий. Потребность в витамине С увеличивается при болезни, стрессах, подверженности токсическим воздействиям. 4 апреля отмечается Всемирный день крысы

4 апреля, начиная с 2003 года, отмечается Всемирный день крысы, созданный для привлечения внимания к этому неординарному животному и призванный объединить любителей декоративных крыс по всему миру. Кому-то может показаться странным, что крысе уделяется столько внимания, но стоит напомнить, что, например, в китайском календаре ей посвящен целый год. Крыса очень умное и ловкое животное с веселым нравом и потрясающей живучестью. Любители же декоративных крыс считают их не только нежными, общительными, любопытными и дружелюбными зверьками, но и буквально членами своей семьи. Кстати, ученые часто сравнивают крысу с человеком – поскольку наши геномы схожи на 95 %, и живут они так же, как мы: учатся на собственных ошибках, даже влюбляются и видят сны как люди. 4 апреля отмечают Международный день моркови