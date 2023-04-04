4 апреля отмечают Международный день моркови. Чем ещё известен этот день?
Сегодня, 4 апреля, мировое сообщество отмечает День интернета – изобретения, без которого сегодня невозможно представить свою жизнь. Свой профессиональный праздник отмечают и веб-мастера. Дата отмечается в день святого Исидора Севильского, известного своей любовью к наукам. Он был реформатором и человеком широких взглядов, а по некоторым данным, самым образованным человеком своего времени. Святого Исидора считают покровителем учеников и студентов, а с 2003 года еще и покровителем пользователей компьютеров и интернета. При выборе праздника церковь основывалась на том, что интернет – сокровищница теоретических и практических знаний человечества. Специалисты, занимающиеся разработкой сайтов и приложений, выбрали 4 апреля для своего профессионального праздника не только из-за того, что в этот день отмечают День интернета. Причина еще и в схожести написания даты с ошибкой 404 («Страница не найдена»).
4 апреля 1932 года биохимик Чарльз Глен Кинг впервые выделил аскорбиновую кислоту
4 апреля 1932 года американский биохимик Чарльз Глен Кинг впервые выделил аскорбиновую кислоту. Ученому потребовалось пять лет кропотливой работы, чтобы выделить из лимонного сока витамин С. Аскорбиновая кислота – мощный антиоксидант, который положительно влияет на нервную систему, укрепляет сосуды и иммунитет, нормализует кровообращение, а также защищает наш организм от вирусов и бактерий. Потребность в витамине С увеличивается при болезни, стрессах, подверженности токсическим воздействиям.
4 апреля отмечается Всемирный день крысы
4 апреля, начиная с 2003 года, отмечается Всемирный день крысы, созданный для привлечения внимания к этому неординарному животному и призванный объединить любителей декоративных крыс по всему миру. Кому-то может показаться странным, что крысе уделяется столько внимания, но стоит напомнить, что, например, в китайском календаре ей посвящен целый год. Крыса очень умное и ловкое животное с веселым нравом и потрясающей живучестью. Любители же декоративных крыс считают их не только нежными, общительными, любопытными и дружелюбными зверьками, но и буквально членами своей семьи. Кстати, ученые часто сравнивают крысу с человеком – поскольку наши геномы схожи на 95 %, и живут они так же, как мы: учатся на собственных ошибках, даже влюбляются и видят сны как люди.
4 апреля отмечают Международный день моркови
Ежегодно 4 апреля отмечают Международный день моркови. В мире много праздников, посвященных еде, и, честно говоря, празднование некоторых из них не слишком полезно для здоровья. Этого точно нельзя сказать про Всемирный день моркови. Похрустеть этим жизнерадостно оранжевым овощем очень полезно для вашего зрения, печени, кожи, волос, настроения, и вообще всего. Спросите любого кролика.
И пусть этот день запомнится чем-то хорошим!
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