3 апреля День рождения мобильного телефона. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 3 апреля, Всемирный день водных животных. Под водными животными понимают не только рыб, но и множество других животных, которые живут в воде большую часть своей жизни – земноводных, морских млекопитающих, ракообразных, пресмыкающихся, моллюсков, водных птиц, насекомых и даже таких животных, как морские звезды и кораллы. Водные животные играют важную роль в экосистемах. В современном мире они сталкиваются с множеством угроз, связанных в частности с загрязнением водных ресурсов.

3 апреля 1829 года англичанином Джеймсом Каррингтоном было запатентовано устройство, перемалывающее кофейные зерна. Сегодня улучшенными версиями той самой кофемолки пользуются любители бодрящего напитка во всем мире.

50 лет назад, 3 апреля 1973 года, работник компании Motorola Мартин Купер совершил первый в мире звонок с мобильного телефона. Этот день считается Днем рождения мобильного телефона. Первый мобильный весил около 800 граммов. Заряда аккумулятора хватало всего на 20 минут разговора, а заряжать такой телефон нужно было 10 часов. Выход в интернет, общение в социальных сетях, обмен сообщениями, пользование электронной почтой, возможность осуществления фото- и видеосъемки, навигация, встроенный калькулятор, фонарик, календарь, часы, будильник, секундомер, диктофон, сканер штрихкодов. Да никто не мог и подумать 50 лет назад, что все это и многое другое будет совмещено в одном аппарате, который помещается в кармане, а первоначальная его функция – голосовая связь – станет лишь одной из множества функций, причем для значительной части пользователей не всегда главной.

Неофициальный праздник отмечается сегодня, 3 апреля – День вечеринок, или Party-Day. Вечеринки – весьма популярный вид досуга, они проводятся во всем мире. Несмотря на, казалось бы, несерьезность данного праздника, учреждался он с вполне серьезными намерениями. Идея Дня вечеринок позаимствована из романа «Полет» американской писательницы Ванны Бонта и призвана объединить человечество. «Вечеринка – противоположность войне», так гласит девиз этого необычного праздника. Под вечеринкой не обязательно подразумевается масштабная тусовка в ночном клубе, это может быть вечер за чашечкой чая с друзьями и коллегами, детский праздник или встреча всей семьей. Главная задача вечеринок – налаживание взаимоотношений, общения между людьми. Если идеи праздника вам близки, самое время взяться за организацию сегодняшнего вечера.

И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!