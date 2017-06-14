Гибель белорусской художницы в Праге: возможная причина – женщина ехала на сцепке между вагонами

Новости Беларуси. Таинственная смерть белорусской художницы в Праге. Стали известны первые подробности трагического ночного инцидента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре чешской столицы возле Национального театра обнаружили тело женщины. Движение на проспекте остановили на несколько часов. Позже стало ясно, что погибшая – 31-летняя белорусская художница Юлия Качук. В Праге она училась, работала и занималась творчеством. Как именно белоруска оказалась под колесами трамвая, следствию еще предстоит выяснить.