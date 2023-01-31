31 января – День скотча. Вот чем ещё известна эта дата в истории

Сегодня, 31 января, свой профессиональный праздник – Международный день ювелира – отмечают мастера, что делают нашу жизнь прекраснее. Дата была выбрана в связи с тем, что именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма. Ювелирное дело – это искусство обработки драгоценных материалов и изготовления украшений. Профессия ювелира – одна из самых древних, ведь украшать себя люди любили всегда. Каждая эпоха создавала украшения по-своему, что находило отражение в выборе материала, способах его обработки, технике и языке художественных форм. Произведения знаменитых ювелиров украшают коллекции лучших музеев мира.

Водостойкая клейкая лента была изобретена американцем Ричардом Дрю. Инженер запатентовал липкую пленку из искусственного материала 31 января 1930 года. В этот день и отмечается День скотча – праздник, отдающий дань клейкой ленте. Компания, где работал изобретатель, занималась производством наждачной бумаги. Ричард был лабораторным техником и следил за тестированием наждачной шкурки в автосервисах. Там он и увидел, что при покраске машин несколькими цветами линии получались неаккуратными. Дрю решил эту проблему и спустя год принес на работу клейкую ленту. Следующие пять лет он совершенствовал изобретение, и в 1930 году первый рулон был отправлен клиенту. Тогда он предназначался для запечатывания обертки для пищи, но впоследствии люди придумали множество способов применения скотча.

31 января – Международный день зебры. Зебра – это вид лошадиного семейства. Необычное животное включает в себя сочетание осла и лошади. Особая отличительная черта зебры – контрастный окрас, а именно бело-черные поперечные полосы по всему телу. Зебры обитают в тропических и субтропических районах Африки, где животным угрожает укус мухи цеце, которая может заразить их сонной болезнью. В отличие от всех прочих животных, страдающих от укусов зловредной мухи, зебры могут похвастаться тем, что это насекомое к ним даже не приближается. Как выяснили ученые, черно-белая окраска вызывает подозрение и очень пугает мух цеце. Кстати, других насекомых тоже. Они предпочитают держаться от загадочных зебр подальше. День зебры был учрежден с целью способствовать сохранению этих уникальных животных.

Пусть вам этот день запомнится чем-то хорошим!