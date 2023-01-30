30 января – день рождения Леонида Гайдая. Вот чем ещё известна эта дата

С какими событиями в истории связано 30 февраля, о каком методе психотерапии напоминает этот день и почему сегодня есть особенный повод пересмотреть золотую коллекцию советского кинематографа?

30 января – День Деда Мороза и Снегурочки – традиционный славянский праздник. Сейчас о нем мало кто знает, а в прежние времена 30 января считалось одной из самых важных зимних дат. В этот день наши прародители чествовали Мороза, являющегося прообразом величественного бога Велеса, символизирующего состоятельность, счастье и удачу. В этот день принято рассказывать легенды о Морозе и его ледяной спутнице, провожая главных зимних волшебников на законный отдых до следующего декабря. День Мороза и Снегурочки символически завершает царствование могущественной зимы. После этого свое шествие начинает щедрая Масленица.

30 января 1933 года (90 лет назад) состоялось роковое назначение Гитлера на пост рейхсканцлера Германии. Трудно предсказать ход развития цивилизации, если бы Адольф Гитлер не стал канцлером Германии. Но, бесспорно, это одна из самых темных фигур в истории человечества. Назначение Гитлера на пост рейхсканцлера произошло 30 января 1933 года. А уже через год Адольф стал также президентом и верховным главнокомандующим, получив, таким образом, судебную, исполнительную и законодательную власть. С этого момента в Германии началась фашистская диктатура.

В 1923 году, 100 лет назад, на свет появился советский кинорежиссер Леонид Гайдай. Он был асом комедийного жанра – каждая картина полна искрометного юмора. Многим полюбилась знаменитая троица – Балбес, Трус и Бывалый, многие обожают Шурика. Ну и как же без «Кавказской пленницы», «Бриллиантовой руки» и «12 стульев».

30 января отмечается День воздушно-пузырчатой упаковки. Пленка с пупырышками используется для заворачивания хрупких вещей. Наполненные воздухом пузыри защищают бытовую технику, предметы из стекла, фарфора и других материалов во время транспортировки. Но лопающиеся со звуком пупырышки, к удивлению создателей пленки, стали еще и отличным способом развлечения. Праздник в честь воздушно-пузырчатой упаковки создан для тех, кто использует пленку для релакса и расслабления. В 1992 году были проведены исследования, в результате которых психологи подтвердили, что люди после лопания пузырьков чувствуют себя менее уставшими и более умиротворенными. Приверженцы этого чудесного метода психотерапии отмечают каждый последний понедельник января День воздушно-пузырчатой упаковки.

Пусть вам этот день запомнится вам чем-то хорошим!